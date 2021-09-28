От коронавируса скончались 482 вакцинированных человека - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - На брифинге в пресс-центре правительства РК министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о ходе вакцинации и подготовке к ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 февраля на конец августа текущего года у нас количество вакцинированных граждан, которые скончались, составило 482 человека, что от общего количества умерших от коронавирусной инфекции составляет порядка 5%. Очень важно понимать, что подавляющая часть умерших были невакцинированными", - сказал Цой.





Из 482 скончавшихся CoronaVac были привиты 23 человека, «Спутник V» – 371 человек, Vero Cell и Hayat-Vax – 75 человек, QazVac – 13. По словам министра здравоохранения, эти данные соответствуют количеству вакцин в пропорции, которые поставляются на рынок Казахстана. Ранее в Минздраве заявляли, что не проводят расследования, был ли реальным или фиктивным паспорт вакцинации у тех, кто скончался и при этом официально был вакцинирован.

Напомним, проблема с поддельными паспортами вакцинации остается актуальной с июня, когда были подтверждены первые случаи фальсификации.

По словам министра, в настоящее время проведение ревакцинации против КВИ находится на стадии обсуждения с изучением мирового опыта и позиции международных организаций - ВОЗ, СДС.

Сейчас вопрос ревакцинации стоит перед всеми странами мира. В Казахстане создана отдельная рабочая группа из ведущих ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств, ВОЗ и других организаций, сводится весь полученный опыт на данный момент", - сказал Цой.

На сегодняшний день на мировом уровне отсутствуют четкие критерии по интервалу между курсом вакцинации и ревакцинацией, какие группы населения подлежат ревакцинации. Данный вопрос рассмотрен на заседании Консультативной комиссии по иммунизации населения РК, которая является консультативным органом Министерства здравоохранения РК.

В ближайшее время ожидается принятие решения по тактике ревакцинации с определением сроков начала иммунизации и подлежащих контингентов.

Так как ревакцинация именно от COVID-19 это совершенно новое, что есть сейчас в мире. После того как мы сведем все данные, буквально в ближайшее время после заключения консультативной комиссии при Минздраве по иммунизации населения, группа экспертов даст заключение, мы обязательно ознакомим. В плане готовности медицинских объектов, у нас полная готовность имеется, все прививочные пункты готовы, врачи обучены, и после того, как будет принято решение - вся страна будет работать в полноценном режиме", - заключил Цой.

По предварительным данным ревакцинация будет проводиться через 9 месяцев после второй дозы. При этом, ревакцинация в первую очередь будет предложена контингентам из уязвимых групп населения.

Отметим, что по республике лабораториями, осуществляющими диагностику коронавирусной инфекции с марта 2020 года по 23 сентября текущего года проведено 17 402 205 исследований. В настоящее время в среднем за сутки проводятся более 56 тыс. исследований, загруженность лабораторий по РК составляет - 44,6%. На 24 сентября текущего года диагностику КВИ осуществляют 165 лабораторий, из них 91 гослаборатория и 74 частных. Общая мощность всех задействованных лабораторий составляет 126 541 исследование в сутки, сообщила пресс-служба правительства РК

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