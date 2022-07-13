В Казахстане за сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 310 370 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены:

в городе Нур-Султане - 123,

в городе Алматы - 205,

в городе Шымкенте - 28,

в Акмолинской области - 1,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 5,

в Жамбылской области - 23,

в ЗКО - 4,

в Карагандинской области - 28,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 4,

в Туркестанской области - 4.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июля 2022 года в "желтой" зоне - Алматы. Остальные регионы в "зеленой" зоне.

По данным Минздрава, 10 июля выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 3211 человек (3 151 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне - 2810 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.

В Казахстане на 12 июля I компонентом провакцинировано 9 532 425 человек, II компонентом - 9 316 066 человек. Ревакцинировано 4 867 828 человек.