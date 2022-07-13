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В Казахстане за сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусом

12.07.2022, 09:26 19326
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 482 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 310 370 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 123, 
 
в городе Алматы - 205, 
 
в городе Шымкенте - 28, 
 
в Акмолинской области - 1, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 29, 
 
в Атырауской области - 15, 
 
в ВКО - 5, 
 
в Жамбылской области - 23, 
 
в ЗКО - 4, 
 
в Карагандинской области - 28, 
 
в Кызылординской области - 6, 
 
в Мангистауской области - 4, 
 
в Павлодарской области - 4, 
 
в Туркестанской области - 4. 
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июля 2022 года в "желтой" зоне - Алматы. Остальные регионы в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, 10 июля выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 3211 человек (3 151 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 401 пациент, на амбулаторном уровне - 2810 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 12 июля I компонентом провакцинировано 9 532 425 человек, II компонентом - 9 316 066 человек. Ревакцинировано 4 867 828 человек.
 

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В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19

13.07.2022, 09:03 2761
В Казахстане зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 311 190 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению КВИ, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 180, 
 
в городе Алматы - 280, 
 
в городе Шымкенте - 87, 
 
в Акмолинской области - 8, 
 
в Актюбинской области - 3, 
 
в Алматинской области - 67, 
 
в Атырауской области - 17, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Жамбылской области - 35, 
 
в ЗКО - 7, 
 
в Карагандинской области - 56, 
 
в Костанайской области - 9, 
 
в Кызылординской области - 19, 
 
в Мангистауской области - 10, 
 
в Павлодарской области - 8, 
 
в СКО - 9, 
 
в Туркестанской области - 13. 
 
В "желтой" зоне находится город Алматы, остальные регионы РК - в "зеленой" зоне.
 
По данным Минздрава, 11 июля выявлено 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 13 июля лечение от КВИ продолжают получать 3700 человек (3628 КВИ+ и 72 КВИ-), из них в стационарах находятся 433 пациента, на амбулаторном уровне - 2267 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ пациентов нет.
 
В Казахстане на 13 июля I компонентом провакцинировано 9 533 500 человек, II компонентом - 9 316 921 человек. Ревакцинировано 4 875 878 человек.
 

В Алматы дефицит вакцин от КВИ, кроме QazVac

12.07.2022, 15:50 9826
В Алматы дефицит вакцин от КВИ, кроме QazVac
Фото: pexels.com
АЛМАТЫ. 12 ИЮЛЯ - Многие поликлиники Алматы предлагают для вакцинации только QazVac. Другие вакцины в данный момент имеются лишь в некоторых поликлиниках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При обращении корреспондента агентства в ряд поликлиник города было отмечено, что ревакцинацию на данный момент можно произвести только препаратом QazVac. 
 
На сегодняшний день обращение в поликлиники города показало такую ситуацию:
 
  • Алатауский район: вакцинация QazVac; ревакцинация QazVac и Sinopharm 
  • Алмалинский район: вакцинация/ревакцинация QazVac 
  • Ауэзовский район: вакцинация QazVac, Pfizer (второй компонент); ревакцинация QazVac
  • Бостандыкский район: вакцинация/ревакцинация QazVac 
  • Медеуский район: вакцинация Pfizer (второй компонент)
  • Наурызбайский район: вакцинация/ревакцинация QazVac 
  • Турксибский район: вакцинация QazVac, Pfizer (второй компонент); ревакцинация QazVac
  • Жетысуский район: вакцинация Pfizer, ревакцинация Sinopharm, Pfizer

Причина отсутствия ассортимента вакцин во многих поликлиниках неизвестна. Агентство готовит соответствующий запрос в Минздрав.
 
Стоит отметить, что многие жители города изъявляют желание ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт", но его давно нет.
 
В Минздраве ранее заявляли, что Казахстан после использования зарубежных препаратов перейдет исключительно на закуп отечественной вакцины QazVac. Производство вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармкомбинате было остановлено ранее.
 
Напомним, что последние недели в Казахстане наблюдается рост случаев заражения КВИ. За минувшие сутки зарегистрировано 482 случая заражения, из которых в Алматы - 205. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, Алматы находится в "желтой" зоне, но близок к границе "красной" зоны.
 
Отметим также, что вопросы о доступности вакцины возникают и в других регионах. В частности, как пишет Arnapress.kz, вакцины от COVID-19 закончились в поликлиниках Семея. Информацию об этом подтвердили в несколько городских поликлиниках. Когда можно будет прийти на ревакцинацию, там пока не знают, но ожидают поступление препарата. При этом в Минздраве уверяют, что вакцин от коронавируса по региону достаточно.
 

По вашему региону статистика на 11 июля по остаткам вакцин: QazVac было 35 980 единиц. Это и на вакцинацию, и на ревакцинацию. Sinopharm - 6662 единицы было вчера. По Pfizer остаток был маленький - всего 915 единиц. Для вакцинации и ревакцинации QazVac и Sinopharm у вас достаточно по потребности региона. А Pfizer остался только на тех, кто успел получить первый компонент, они теперь по срокам должны получить второй компонент", - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

 
Вместе с тем в отделе здравоохранения Семея заявили, что ковид-вакцины в городе закончились. Разницу с данными Минздрава объясняют тем, что в статистике прописаны данные не про конкретную область Абай, а про всю Восточно-Казахстанскую область. Собственное управление здравоохранения Абайской области пока только формируется.
 

Пока нам завезли только QazVac. Может быть, где-то и есть (другие препараты), но ВКО же большая. Нам что дают, мы то забираем, поэтому нам пришел QazVac. Мы по разнарядке по поликлиникам разделили. Они сегодня в течение дня заберут с санэпидстанции и с завтрашнего дня уже будут прививать", - отметили в горздраве Семея.

 
Поступят ли в ближайшее время в Семей другие вакцины, в отделе здравоохранения сказать не смогли. При этом специалисты отмечают, что озвученные Минздравом 6 тысяч единиц препарата Sinopharm - это вовсе немного для целой ВКО.
 
Позже в Министерстве здравоохранения добавили: 11 июля из Алматы в Семей пришло 37 000 доз вакцины QazVac. Их распределили по 18 500 между Семеем и Усть-Каменогорском.
 

Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через госграницу

11.07.2022, 18:56 23566
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - МВК по недопущению распространения КВИ на территории РК принято решение о снятии запрета на работу 12 автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Узбекистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 12 июля согласно постановлению правительства Казахстана возобновится работа следующих автомобильных пунктов пропуска:
 
  • через границу с Российской Федерацией - Кондыбай, Акбалшык, Кызыл Жар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган, Карашатау;
  • через границу с Республикой Узбекистан - Целинный и Сырдарья.
 
В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции среди населения страны Министерство здравоохранения РК рекомендует гражданам своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции.
 

Алматы близок к "красной" зоне по коронавирусу

11.07.2022, 10:30 27216
Алматы близок к "красной" зоне по коронавирусу
Фото: Telegram/MVK_kz_Covid19
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, Алматы находится в "желтой" зоне, но близок к границе "красной" зоны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На сегодняшний день в "желтой" зоне по эпидситуации находится Алматы. Все остальные регионы, включая столицу, - в "зеленой" зоне. При этом Нур-Султан приближается к "желтой" зоне.
 
Напомним, за прошедшие сутки в Алматы выявлено 200 случаев заболевания коронавирусом, в Нур-Султане - 118.
 

В Казахстане выявлено 454 новых случая заболевания коронавирусом

11.07.2022, 09:23 31486
В Казахстане выявлено 454 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 454 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 309 888 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации МВК по нераспространению КВИ, новые случаи зарегистрированы: 
 
в городе Нур-Султане - 118; 
 
в городе Алматы - 200; 
 
в городе Шымкенте - 23;
 
в Акмолинской области - 7; 
 
в Алматинской области - 30; 
 
в Атырауской области - 16; 
 
в ВКО - 3; 
 
в Жамбылской области - 17; 
 
в ЗКО - 1; 
 
в Карагандинской области - 11; 
 
в Костанайской области - 3; 
 
в Кызылординской области - 12; 
 
в Мангистауской области - 2; 
 
в Павлодарской области - 5; 
 
в СКО - 3; 
 
в Туркестанской области - 3.
 
По данным Минздрава РК, 9 июля зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
 
На 11 июля лечение от КВИ продолжают получать 2837 человек (2777 КВИ+ и 60 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2546 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 14 пациентов. Пациентов в состоянии крайней степени тяжести и на аппарате ИВЛ нет.
 
В Казахстане на 11 июля I компонентом против коронавируса провакцинировано 9 532 368 человек, II компонентом - 9 315 917 человек. Ревакцинировано 4 866 813 человек.
 

Британские иммунологи обнаружили новый симптом коронавируса

10.07.2022, 16:14 38461
Британские иммунологи обнаружили новый симптом коронавируса
Фото: unsplash.com
ЛОНДОН. 10 ИЮЛЯ - В Великобритании врачи-иммунологи выявили еще один симптом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дополнительный симптом для BA.5 - ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье", - информирует профессор-иммунолог Люк О'Нил, сообщает Zakon.kz.

 
Профессор отметил, что потливость никак не связана с повышением температуры и может проявляться у всех возрастных категорий людей, пишет британское издание The Sun.
 
Специалист объяснил, что новый симптом - это результат встречи нового вируса с иммунной системой.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 477 случаев заболевания COVID-19

10.07.2022, 11:58 40856
В Казахстане за сутки зарегистрировано 477 случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 309 434 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в Казахстане pа прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заражения КВИ, из них:

в Нур-Султане – 120, 
 
в Алматы – 165, 
 
в Шымкенте – 44, 
 
в Акмолинской области – 14, 
 
в Актюбинской области – 0, 
 
в Алматинской области – 40, 
 
в Атырауской области – 0, 
 
в ВКО – 1, 
 
в Жамбылской области – 17, 
 
в ЗКО – 4, 
 
в Карагандинской области – 34, 
 
в Костанайской области – 7, 
 
в Кызылординской области – 9, 
 
в Мангистауской области – 5, 
 
в Павлодарской области – 5, 
 
в СКО – 5, 
 
в Туркестанской области – 7. 

Также сообщается, что от коронавируса выздоровели 168 человек, из них в Нур-Султане - 30, в Алматы - 124, в Алматинской области - 9, в Жамбылской - 4 и в Карагандинской области - 1 человек. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 1 293 322 человека.

По информации на 9 июля, в Казахстане 1-м компонентом против КВИ провакцинированы 9 532 092 человека, 2-м компонентом - 9 315 730 человек. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 227 980 человек, 2-м компонентом - 1 160 967 человек. 
 

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 2 510 человек (–2 449+ и 61 КВИ-), из них в стационарах находится 291 пациент, на амбулаторном уровне - 2 219 пациентов", - сообщает МВК по нераспространению коронавируса. 


Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 14 пациентов. 

В настоящее время в "желтой" зоне по эпидемиологической ситуации продолжает находится Алматы, все остальные регионы - в "зеленой".
 

Рост заболеваемости COVID-19: масочный режим введен в некоторых странах

09.07.2022, 12:16 45941
Рост заболеваемости COVID-19: масочный режим введен в некоторых странах
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Сразу несколько стран объявили об ужесточении санитарных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если страны Европы уже говорят о том, что их накрывает "новая волна пандемии", то другие государства просто пытаются не допустить проникновения к ним вируса. Здесь вводимые вновь ограничения преследуют цель лишь повысить бдительность граждан, поскольку уровень новых случаев заболеваний там не критичен", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. 

 
По ее данным, масочный режим частично вернули на Кипре, где заболеваемость ковидом в период с 25 июня по 5 июля выросла на 13%. Эксперты связывают это с появлением новых разновидностей штамма омикрон. С 8 июля все жители Кипра старше 12 лет обязаны носить защитные маски в помещениях. Нарушителям грозит штраф размером до 300 евро. При этом власти не исключают, что могут ввести и другие ограничительные меры. 
 
Во Франции обязательный масочный режим ввели в Ницце. Мера принята из-за седьмой волны коронавируса, которая стремительно растет.
 

Соответствующий указ вступает в силу 11 июля и подразумевает, что жители Ниццы обязаны носить средства индивидуальной защиты в транспорте. В других городах Франции ношение масок пока носит рекомендательный характер. В целом страна не планирует повторно вводить новые меры, поскольку французские граждане "устали от ограничений", - сообщается на сайте ассоциации. 

 
Однако на следующей неделе в стране планируют рассмотреть "реализацию санитарных мер на пограничном контроле". Каких именно - решит правительство.
 
Возвращается масочный режим и в Катаре. С 7 июля ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте становится обязательным. По мнению экспертов, решение принято в связи с тем, что в Катаре с 21 ноября по 18 декабря будет проходить чемпионат мира по футболу. 
 
В Таджикистане решили усилить проверки на сухопутной границе и в аэропортах по причине роста заболеваемости в соседних странах. У приезжающих и прилетающих будут измерять температуру, и, если она будет повышенной, проводить ПЦР-тест. 
 
Ухудшаются показатели по заболеваемости коронавирусом и в Австралии. Однако министр здравоохранения страны не стал призывать к повторному введению обязательного ношения масок. Он просто попросил граждан соблюдать меры предосторожности.
 
Что касается Казахстана, напомним, в стране с начала лета показатели заболеваемости коронавирусом стремительно растут. Только за минувшие сутки зарегистрировано 416 случаев COVID-19. 
 
В Алматы заболеваемость коронавирусом за месяц выросла в 6,3 раза, город переведен в "желтую" зону. На случай новой волны пандемии подготовлены 7 тысяч коек.
 

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