Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжен Есмагамбетова подписала постановление о снятии ряда карантинных ограничений для объектов образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно постановлению "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования" №13 от 14 марта, в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска, для всех объектов образования отменены:
- обязательное соблюдение социальной дистанции;
- проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
Использование мобильного приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования, сказано в документе.
В документе отмечено, что в случае перехода региона в "красную" зону в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения Ashyq, соблюдение социальной дистанции и проведение ежедневного "входного" фильтра (термометрия бесконтактным термометром).
Дополнено:
Вместе с тем, согласно постановлению
главного санврача "О внедрении проекта "Ashyq" от 14 марта, реализация проекта продолжится на следующих объектах:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) спа-центры;
3) бани, сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
5) боулинг клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
9) объекты общественного питания по типу столовых;
10) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
11) межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
12) бильярдные клубы;
13) концертные залы;
14) караоке;
15) выставки;
16) океанариум;
17) марафоны;
18) спортивные мероприятия со зрителями;
19) аэропорты;
20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
21) детские развлекательные центры (крытые);
22) цирки;
23) отели, гостиницы;
24) центры обслуживания населения;
25) железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
26) рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома;
27) торговые сети (продовольственные с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров, непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров);
28) детские оздоровительные организации (для персонала);
29) букмекерские конторы;
30) центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
31) организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше);
32) спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
33) общежития для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
34) религиозные объекты;
35) игровые клубы (казино);
36) международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";
37) ночные клубы;
38) банки, отделения АО "Казпочта".
Напомним, в РК решено отменить
обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.