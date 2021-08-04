В Казахстане 4 региона находятся в "темно-красной" зоне

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане "темно-красной" зоне (в зоне критического риска) находятся четыре региона, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки нагрузки на стационары, в "темно-красной" зоне (в зоне критического риска) находятся четыре региона: города Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, у которых показатель недельной занятости коек составляет от 200 и выше на 100 тысяч населения", - сказал Цой.

Он отметил, что со 2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом баланса деловой активности и стабилизации эпидемиологической ситуации и в рамках реализации.

На 3 августа занятость инфекционных коек по РК составила 56%, реанимационных коек - 44%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, Шымкенте, реанимационных коек - в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях и Нур-Султане.

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