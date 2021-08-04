Система Orphus

В Казахстане 4 региона находятся в "темно-красной" зоне

03.08.2021 10774
В Казахстане 4 региона находятся в "темно-красной" зоне
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - В Казахстане "темно-красной" зоне (в зоне критического риска) находятся четыре региона, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно матрице оценки нагрузки на стационары, в "темно-красной" зоне (в зоне критического риска) находятся четыре региона: города Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, у которых показатель недельной занятости коек составляет от 200 и выше на 100 тысяч населения", - сказал Цой.

 
Он отметил, что со 2 августа в регионах приняты ограничительные меры с учетом баланса деловой активности и стабилизации эпидемиологической ситуации и в рамках реализации.
 
РК с 26 июня находится в "красной" зоне. За исключением Туркестанской области, все регионы находятся в "красной" зоне, сообщил министр.
 
На 3 августа занятость инфекционных коек по РК составила 56%, реанимационных коек - 44%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Нур-Султане, Шымкенте, реанимационных коек - в Акмолинской, Атырауской, Мангистауской областях и Нур-Султане.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая