Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 4 тысячи человек

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - В оперативном штабе госкомиссии представили последние данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане по состоянию на 18.35 4 мая, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 1, в Алматы - 26, в Акмолинской области - 1, в Алматинской области - 6, в Западно-Казахстанской области - 4, в Туркестанской области - 2", - говорится в сообщении.

Таким образом, всего в стране подтверждено 4028 случаев, из них: в Алматы - 1317, в Нур-Султане - 701, в Кызылординской области - 214, в Шымкенте - 213, в ЗКО - 193, в Атырауской области - 184, Актюбинской области - 160, Карагандинской области - 159, Алматинской области - 156, Жамбылской области - 154, Павлодарской области - 150, Туркестанской области - 143, Акмолинской области - 101, Мангистауской области - 74, Костанайской области - 50, СКО - 30, ВКО - 29.





Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,5 млн человек. Выздоровели более 1 млн 158 тыс. человек, погибли более 248 тысяч.









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