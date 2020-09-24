В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 4 человека

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, летальных случаев от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Всего в Казахстане с 13 марта по 23 сентября зарегистрировано 1707 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3524 человека, среди которых 32 - дети. В стационарах находятся 1868 пациентов, на амбулаторном уровне - 1656.

101 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 - крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 532, летальных случаев - 345, выздоровевших - 26 805.

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