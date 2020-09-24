В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 4 человека

По данным Министерства здравоохранения, летальных случаев от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Всего в Казахстане с 13 марта по 23 сентября зарегистрировано 1707 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3524 человека, среди которых 32 - дети. В стационарах находятся 1868 пациентов, на амбулаторном уровне - 1656.
101 человек находятся в тяжелом состоянии, 14 - крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, за прошедшие сутки зафиксированы 364 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 66 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 31 532, летальных случаев - 345, выздоровевших - 26 805.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства