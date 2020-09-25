В ВКО 4 школьника заразились коронавирусом

Усть-Каменогорск. 24 сентября. Kazakhstan Today - По информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Восточно-Казахстанской области, с начала учебного года среди учащихся дежурных классов выявлено 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента ККБТУ ВКО, COVID-19 был обнаружен у двух учеников 4 класса в Шемонаихинском районе, у ученицы 11 класса в Кокпектинском районе и у второклассника в районе Алтай.

На территории области два класса (Шемонаихинский район, район Алтай) и одна школа в Кокпектинском районе закрыты на карантин на 14 дней. Вынесено постановление о переводе классов на дистанционное обучение", - рассказали издательству YK-News в департаменте.

В учебных заведениях проведены противоэпидемические, дезинфекционные мероприятия.





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