В ВКО 4 школьника заразились коронавирусом

По информации департамента ККБТУ ВКО, COVID-19 был обнаружен у двух учеников 4 класса в Шемонаихинском районе, у ученицы 11 класса в Кокпектинском районе и у второклассника в районе Алтай.
На территории области два класса (Шемонаихинский район, район Алтай) и одна школа в Кокпектинском районе закрыты на карантин на 14 дней. Вынесено постановление о переводе классов на дистанционное обучение", - рассказали издательству YK-News в департаменте.
В учебных заведениях проведены противоэпидемические, дезинфекционные мероприятия.
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