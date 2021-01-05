Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 января

Положительный ПЦР-тест на COVID-19 зарегистрирован в:
Нур-Султане - 58;
Алматы - 105;
Шымкенте - 1;
Акмолинской области - 58;
Актюбинской области - 3;
Алматинской области - 38;
Атырауской области - 51;
Восточно-Казахстанской области - 48;
Жамбылской области - 9;
Западно-Казахстанской области - 35;
Карагандинской области - 27;
Костанайской области - 58;
Кызылординской области - 3;
Мангистауской области - 13;
Павлодарской области - 72;
Северо-Казахстанской области - 56;
Туркестанской области - 10.
Всего на сегодняшний день в РК выявлено 157 579 заболевших КВИ.
Кроме того, за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 752 человека: в Нур-Султане - 60, Алматы - 265, Акмолинской области - 101, Алматинской области - 23, Атырауской области - 39, Восточно-Казахстанской области - 110, Западно-Казахстанской области - 38, Карагандинской области - 31, Костанайской области - 18, Кызылординской области - 1, Павлодарской области - 32, Северо-Казахстанской области - 32, Туркестанской области - 2.
Всего выздоровевших в стране 144 710 человек.
На данный момент в РК проходят лечение 10 533 человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 и 12 177 - с отрицательным тестом. В стационарах находятся 5132 заболевших. В тяжелом состоянии - 288 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 41 пациент.
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