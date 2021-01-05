Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 января

Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции снизилось до 645, передает Kazakhstan Today.

Положительный ПЦР-тест на COVID-19 зарегистрирован в:

Нур-Султане - 58;

Алматы - 105;

Шымкенте - 1;

Акмолинской области - 58;

Актюбинской области - 3;

Алматинской области - 38;

Атырауской области - 51;

Восточно-Казахстанской области - 48;

Жамбылской области - 9;

Западно-Казахстанской области - 35;

Карагандинской области - 27;

Костанайской области - 58;

Кызылординской области - 3;

Мангистауской области - 13;

Павлодарской области - 72;

Северо-Казахстанской области - 56;

Туркестанской области - 10.

Всего на сегодняшний день в РК выявлено 157 579 заболевших КВИ.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 752 человека: в Нур-Султане - 60, Алматы - 265, Акмолинской области - 101, Алматинской области - 23, Атырауской области - 39, Восточно-Казахстанской области - 110, Западно-Казахстанской области - 38, Карагандинской области - 31, Костанайской области - 18, Кызылординской области - 1, Павлодарской области - 32, Северо-Казахстанской области - 32, Туркестанской области - 2.

Всего выздоровевших в стране 144 710 человек.

На данный момент в РК проходят лечение 10 533 человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 и 12 177 - с отрицательным тестом. В стационарах находятся 5132 заболевших. В тяжелом состоянии - 288 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 41 пациент.

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