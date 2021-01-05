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Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 января

04.01.2021 27487
Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 января
Нур-Султан. 4 января. Kazakhstan Today - В Казахстане за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции снизилось до 645, передает Kazakhstan Today.
 
Положительный ПЦР-тест на COVID-19 зарегистрирован в: 
 
Нур-Султане - 58;
 
Алматы - 105;
 
Шымкенте - 1;
 
Акмолинской области - 58;
 
Актюбинской области - 3;
 
Алматинской области - 38;
 
Атырауской области - 51;
 
Восточно-Казахстанской области - 48;
 
Жамбылской области - 9;
 
Западно-Казахстанской области - 35;
 
Карагандинской области - 27;
 
Костанайской области - 58;
 
Кызылординской области - 3;
 
Мангистауской области - 13;
 
Павлодарской области - 72;
 
Северо-Казахстанской области - 56;
 
Туркестанской области - 10.
 
Всего на сегодняшний день в РК выявлено 157 579 заболевших КВИ.
 
Кроме того, за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 752 человека: в Нур-Султане - 60, Алматы - 265, Акмолинской области - 101, Алматинской области - 23, Атырауской области - 39, Восточно-Казахстанской области - 110, Западно-Казахстанской области - 38, Карагандинской области - 31, Костанайской области - 18, Кызылординской области - 1, Павлодарской области - 32, Северо-Казахстанской области - 32, Туркестанской области - 2.
 
Всего выздоровевших в стране 144 710 человек. 
 
На данный момент в РК проходят лечение 10 533 человек с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 и 12 177 - с отрицательным тестом. В стационарах находятся 5132 заболевших. В тяжелом состоянии - 288 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 49, на аппарате ИВЛ - 41 пациент.
 

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