Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 февраля

За прошедшие сутки зарегистрировано 1280 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 191 639 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 22 643 (+153);
в городе Алматы - 22 439 (+111);
в ВКО - 20 470 (+63);
в Атырауской области - 16 291 (+58);
в Павлодарской области - 14 313 (+230);
в Карагандинской области - 14 096 (+80);
в Акмолинской области - 11 497 (+168);
в ЗКО – 11 307 (+109);
в СКО - 11179(+70);
в Костанайской области - 10 563 (+85);
в Алматинской области - 9485 (+70);
в городе Шымкенте - 5905 (+9);
в Жамбылской области - 5614 (+10);
в Туркестанской области - 4148 (+23);
в Мангистауской области - 4081 (+16);
в Актюбинской области - 3981 (+18);
в Кызылординской области - 3627 (+7).
В Казахстане за сутки 1110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 172 209 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 886 человек (16 854 КВИ+ и 11 032 КВИ-), из них в стационарах находятся 5799 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 087 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 259 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 53 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 февраля зарегистрировано 2576 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 2 февраля 2021 года зарегистрировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 253 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 087, случаев с летальным исходом - 573, всего выздоровели - 36 482 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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