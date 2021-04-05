Сводка эпидситуации в Казахстане на 4 апреля

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2054 новых случая заражения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего в Казахстане подтверждено 253 107 случаев COVID-19, из них в Алматы - 36 412 (+572), в Нур-Султане - 32 447 (+476), в Восточно-Казахстанской области - 23 000 (+37), в Павлодарской области - 19 220 (+41), в Атырауской области - 19 040 (+100), в Карагандинской области - 18 064 (+84), в Акмолинской области - 15 514 (+46), в Западно-Казахстанской области - 15 471 (+109), в Костанайской области - 13 927 (+35), в Северо-Казахстанской области - 13 104 (+18), в Алматинской области - 14 473 (+278), в Шымкенте - 7081 (+63), в Жамбылской области - 6489 (+25), в Актюбинской области - 5668 (+82), в Туркестанской области - 4557 (+26), в Мангистауской области - 4499 (+24), в Кызылординской области - 4141 (+38).

Выздоровели 223 835 человек, в том числе 1229 - за последние сутки.

За сутки от COVID-19 скончались семь человек. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса умерли 3092 человека.

Кроме того, зарегистрировано 50 новых случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 169 человек, четверо скончались.

Всего зарегистрировано 50 815 случаев заболеваемости пневмонией, умерли 700 человек, вылечились от пневмонии - 48 779.

По состоянию на 4 апреля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 516 человек (26 180 - с положительным ПЦР-тестом и 1336 - с отрицательным), из них в стационарах находятся 9996 пациентов, на амбулаторном лечении - 17 520.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 398 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 103 пациента, на аппарате ИВЛ - 64.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства