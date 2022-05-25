В Казахстане за сутки зарегистрировано 4 случая коронавируса

Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии выявлено 1 305 701 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Минздрава РК, 22 мая зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
Летальных случаев не зарегистрировано.
На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (83 КВИ+ и 45 КВИ-), из них в стационарах находится - 47 пациентов, на амбулаторном уровне - 81 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
На 24 мая в Казахстане I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 499 204 человека, II компонентом - 9 272 513 человек. Ревакцинировано - 4 308 748 человек.
Напомним, главный санврач Казахстана подписала постановление о повторной ревакцинации против COVID-19.