Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 4,5 тысячи человек

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - По состоянию на 09.25 сегодняшнего дня число заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане выросло до 4502 человек, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (включая данные на 23.30 вчерашнего дня. - Прим. агентства): в городе Нур-Султане - 85, городе Алматы - 30, в Жамбылской области - 5, Северо-Казахстанской области - 3, Атырауской области - 14, Мангистауской области - 10, Актюбинской области - 4, Костанайской области - 4, Западно-Казахстанской области - 2, Кызылординской области - 1.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 4502: в Нур-Султане - 853, Алматы - 1422, Шымкенте - 222, Акмолинской области - 101, Актюбинской области - 172, Алматинской области - 176, Атырауской области - 240, Восточно-Казахстанской области - 30, Жамбылской области - 168, Западно-Казахстанской области - 210, Карагандинской области - 175, Костанайской области - 58, Кызылординской области - 223, Мангистауской области - 105, Павлодарской области - 152, Северо-Казахстанской области - 33, Туркестанской области - 162.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным (на утро 6 мая), число зараженных в мире превысило 3,7 млн человек. Выздоровели более 1 млн 245 тыс. человек, погибли более 258 тысяч.









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