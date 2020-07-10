Закуплены медикаменты на сумму 500 млн тенге - Умирзак Шукеев

Туркестан. 9 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области в целях устранения дефицита закуплены медикаменты на сумму 500 млн тенге. Соответствующие лекарства поступят на аптечные полки в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области, лекарства будут реализовываться с соблюдением предельных цен.

В целях контроля цен на лекарств по области была создана специальная мониторинговая группа. Она уже проверяет все аптеки и занимается профилактикой нарушений в этой сфере. В случае выявления нарушений, в отношении аптек, где необоснованно повысили цены примут административные меры.

В акимате региона напомнили, что превышение установленных предельных цен на лекарства влечет административный штраф для физических лиц в размере 70 МРП, для должностных лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства в размере 130 МРП, на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства в размере 1000 МРП.

Также в соответствии с алгоритмом проверок (мониторинга) объектов, работающих в режиме карантина, в акимате городов и районов Туркестанской области были созданы специальные мобильные группы. В ходе проверок аптек группы составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 12 учреждений. 3 из заполненных протоколов были направлены в местные суды, а 9 объектов оштрафованы", - сказал аким региона Умирзак Шукеев.

В частности, 1 протокол был составлен в связи с отсутствием разрешения, 2 протокола за реализацию незарегистрированных лекарственных средств, 2 дела переданы в суд, за осуществление деятельности без лицензии, 5 - за повышение цен на лекарственные средства и 2 протокола за реализацию безрецептурных лекарственных средств.

С начала июля в аптеки Алматы поступило почти полмиллиона социально значимых лекарственных препаратов. До конца июля в мегаполис доставят еще более трех миллионов жизненно важных лекарственных препаратов.

Ранее в МЗ РК рассказали , куда жаловаться на завышенные цены на лекарства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства