За выходные в Алматы продезинфицируют около 500 объектов

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - В Алматы с 08.00 начата работа по массовой дезинфекции всех мест массового сбора населения. 20-21 июня дезинфекция будет проводиться с 08.00 до 18.00, передает Kazakhstan Today.

Всего запланировано продезинфицировать 494 объекта , в том числе: 8 рынков, 11 торговых центров, 4 сквера в Алатауском районе; 6 рынков, 29 торговых центров, 47 спортивных объектов и фитнес-центров, 1 парк, 22 сквера, 5 бульваров, 17 зеленых зон в Алмалинском районе; 4 рынка, 32 торговых центра, 30 фитнес-центров, 1 парк, 3 сквера и 1 бульвар в Ауэзовском районе; 31 торговый центр, 59 спортивных объектов и фитнес-центров, 4 парка, 3 сквера, 4 бульвара, 3 набережные в Бостандыкском районе; 16 рынков, 15 торговых центров, 15 фитнес-центров, 1 парк в Жетысуском районе; 2 рынка, 19 торговых центров, 31 фитнес-центр, 2 парка, 1 сквер в Медеуском районе; 3 рынка, 2 торговых центра, 3 фитнес-центра, 2 парка, 1 сквер в Наурызбайском районе; 6 рынков, 7 торговых центров, 10 фитнес-центров, 3 парка, 11 скверов, 1 набережная в Турксибском районе.

Дезинфекция улиц, парков, скверов, тротуаров и сопутствующих объектов (уличных урн, скамеек, остановок, банкоматов, терминалов, подземных и надземных пешеходных переходов) производится силами ГКП "Алматы Тазалык" и подрядными организациями районов. В данной работе задействовано 70 единиц техники и 150 человек. Дезинфекция объектов торговли и сферы услуг проводится их собственниками", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что для дезобработки применяются препараты, относящиеся к 4-му классу малоопасных веществ, безвредных для людей и животных. Тем не менее жителям города рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу без особой надобности.

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