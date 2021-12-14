Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено менее 500 случаев коронавируса

НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 12 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 979 975 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 81;

в городе Алматы - 14;

в городе Шымкенте - 5;

в Акмолинской области - 59;

в Актюбинской области - 2;

в Алматинской области - 12;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 12;

в Жамбылской области - 2;

в ЗКО - 10;

в Карагандинской области - 90;

в Костанайской области - 60;

в Кызылординской области - 3;

в Мангистауской области - 3;

в Павлодарской области - 66;

в СКО - 66;

в Туркестанской области - 6.

В Казахстане за сутки 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 948 757 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 декабря лечение от КВИ продолжают получать 21 128 человек (18 354 КВИ+ и 2 774 КВИ-), из них: в стационарах - 4147 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 981.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 330 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 64.

По данным Минздрава, с 13 марта по 12 декабря 2021 года зарегистрировано 12 864 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 11 декабря от КВИ+ скончались 12 человек.

11 декабря 2021 года зафиксирован 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 39 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 435, летальных случаев - 5185, выздоровевших - 75 476.

12 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 856 816 человек, вторым - 8 290 398 человек.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 145 975, беременные женщины - 10 716, кормящие женщины - 25 988. Второй дозой: подростки - 11 202, беременные женщины - 1162, кормящие женщины - 2879

В "желтой" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.