Президент поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал глава государства.
Ранее президент поручил в двухдневный срок внести предложение по введению жесткого карантина.
За упущения в работе глава государства объявил замечания ряду чиновников.
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