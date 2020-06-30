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Президент поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек

29.06.2020, 18:59 5941
Президент поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек
Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы, передает Kazakhstan Today. 
 

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал глава государства.

 
Ранее президент поручил в двухдневный срок внести предложение по введению жесткого карантина.
 
За упущения в работе глава государства объявил замечания ряду чиновников. 
 

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