Президент поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы, передает Kazakhstan Today.

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал глава государства.

Ранее президент поручил в двухдневный срок внести предложение по введению жесткого карантина.

За упущения в работе глава государства объявил замечания ряду чиновников.

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