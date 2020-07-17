Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Более 50 медработников скончались от коронавируса в Казахстане, сообщил на брифинге СЦК председатель Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев, передает Kazakhstan Today.

По нашим данным умерло, к сожалению, 51 наших коллег (медработников). Наши глубокие соболезнования родным и близким", - сказал Тимур Султангазиев.

Он напомнил, что глава государства 13 июля наградил погибших медиков государственными наградами. 42 медицинских работника получили соответствующие госнаграды.

Султангазиев также рассказал о выплате компенсаций медработникам.

Есть соответствующий механизм совместного приказа Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства здравоохранения, где прописаны процедуры. Имеются региональные комиссии, которые рассматривают каждый случай, определяют причину заболевания и смерти конкретного случая. Со всех сторон рассматривают этот вопрос. После этого данную информацию протоколом направляют в Министерство здравоохранения. На сегодняшний день Минздрав ведет соответствующую работу по сверке этих данных, по сбору данных с регионов. Все эти данные будут направляться в Минтруда и соцзащиты для того, чтобы они организовали соответствующие выплаты из ГФСС", - сказал глава Комитета контроля качества безопасности товаров и услуг.

Он напомнил, что в РК на сегодня зарегистрировано 65 188 случаев КВИ, из них с симптомами - 32 248, выздоровело 39 066 человек.

За последнюю неделю, с 6 по 12 июля, зарегистрировано 11 325 случаев. В сравнении с предыдущей неделей имеется рост в 6,7%", - отметил глава комитета.

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