В Казахстане за прошедшие сутки 51 человек заболел коронавирусом

Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 394 406 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 20 октября лечение от КВИ продолжает получать 971 человек (827 КВИ+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 864 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

За 18 октября выявлено 8 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.





I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 840 776 человек, II компонентом - 10 601 392 человека. Ревакцинировано 5 587 083 человека.