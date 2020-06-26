За сутки в Казахстане выявлено 520 заболевших COVID-19

По информации Министерства здравоохранения РК, прирост заболеваемости КВИ за сутки составил 2,8%.
В разрезе регионов:
в Атырауской области - 20 (1,3%);
Карагандинской области - 41 (2,1%);
городе Нур-Султане - 62 (1,8%);
Восточно-Казахстанской области - 48 (9,5%);
Алматинской области - 10 (1,6%);
городе Шымкенте - 42 (3,0%);
Западно-Казахстанской области - 46 (3,8%);
Туркестанской области - 41 (6,3%);
Северо-Казахстанской области - 16 (5,9%);
в городе Алматы - 60 (1,7%);
в Актюбинской области - 22 (3,3%);
Жамбылской области - 11 (1,8%);
Акмолинской области - 23 (6,3%);
Мангистауской области - 7 (1,6%);
Кызылординской области - 12 (2,1%);
Павлодарской области - 33 (6,2%);
Костанайской области - 26 (7,0%).
По выздоровлению выписано 368 человек.
Всего в стране выявлено 19 285 заболевших КВИ, число выздоровевших пациентов увеличилось до 11 882 человек.
В ведомстве также сообщили, что за 25 июня выявлено 956 бессимптомных носителей КВИ, не входящих в общую статистику. Итого число бессимптомных выросло до 12 677 человек.
Между тем число летальных случаев достигло 136. Еще два пациента скончались в Кызылординской области: мужчина - 1956 года рождения и женщина - 1960 года рождения.
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