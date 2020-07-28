Более 52 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 27 июля в Казахстане от коронавируса излечились 52 571 пациент, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 44;
город Алматы - 308;
город Шымкент - 37;
Атырауская область - 120;
Восточно-Казахстанская область - 107;
Западно-Казахстанская область - 55;
Карагандинская область - 52;
Кызылординская область - 9;
Мангистауская область - 1;
Павлодарская область - 10;
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 52 571.
Ранее сообщалось, что в РК за сутки выявлено 1402 заболевших КВИ.
Тем временем, в мире число инфицированных COVID-19 превышает 16,4 млн человек, более 10 млн выздоровели, скончалось более 652 тыс. человек.
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