Более 52 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 27 июля в Казахстане от коронавируса излечились 52 571 пациент, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 44;

город Алматы - 308;

город Шымкент - 37;

Атырауская область - 120;

Восточно-Казахстанская область - 107;

Западно-Казахстанская область - 55;

Карагандинская область - 52;

Кызылординская область - 9;

Мангистауская область - 1;

Павлодарская область - 10;

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 52 571.





Тем временем, в мире число инфицированных COVID-19 превышает 16,4 млн человек, более 10 млн выздоровели, скончалось более 652 тыс. человек.

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