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Более 52 тыс. пациентов излечились от коронавируса в Казахстане

27.07.2020, 09:45 10234
Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - По состоянию на 27 июля в Казахстане от коронавируса излечились 52 571 пациент, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане 748 человек выздоровели от коронавирусной инфекции", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 44;
 
город Алматы - 308;
 
город Шымкент - 37;
 
Атырауская область - 120;
 
Восточно-Казахстанская область - 107;
 
Западно-Казахстанская область - 55;
 
Карагандинская область - 52;
 
Кызылординская область - 9;
 
Мангистауская область - 1;
 
Павлодарская область - 10;
 
Туркестанская область - 5.
 
Итого выздоровевших в Казахстане - 52 571.

Ранее сообщалось, что в РК за сутки выявлено 1402 заболевших КВИ.
 
Тем временем, в мире число инфицированных COVID-19 превышает 16,4 млн человек, более 10 млн выздоровели, скончалось более 652 тыс. человек. 
 

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