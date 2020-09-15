За сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1;
Акмолинская область - 3;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 11;
Восточно-Казахстанская область - 11;
Западно-Казахстанская область - 6;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 3;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 5.
Всего в стране выявлены 106 855 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 627.
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