За сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 855 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1;

Акмолинская область - 3;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 11;

Восточно-Казахстанская область - 11;

Западно-Казахстанская область - 6;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 3;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 5.

Всего в стране выявлены 106 855 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 100 627.

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