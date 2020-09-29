В Казахстане за сутки выявлены 52 заболевших COVID-19

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 27 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 107 775 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1;

город Алматы - 6;

Акмолинская область - 4;

Актюбинская область - 2;

Алматинская область - 2;

Атырауская область - 4;

Восточно-Казахстанская область - 14;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 1;

Карагандинская область - 4;

Костанайская область - 2;

Павлодарская область - 6;

Северо-Казахстанская область - 5.

Всего в стране выявлены 107 775 заболевших.

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