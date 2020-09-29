В Казахстане за сутки выявлены 52 заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 52 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1;
город Алматы - 6;
Акмолинская область - 4;
Актюбинская область - 2;
Алматинская область - 2;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 14;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 1;
Карагандинская область - 4;
Костанайская область - 2;
Павлодарская область - 6;
Северо-Казахстанская область - 5.
Всего в стране выявлены 107 775 заболевших.
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