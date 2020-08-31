В Казахстане выявили 543 больных коронавирусной пневмонией

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - За сутки в Казахстане у 543 человек выявили коронавирусную пневмонию, передает Kazakhstan Today.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что общее число случаев заболевания атипичной пневмонией, зарегистрированных с 1 августа, составляет 25 658.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7968 человек, среди которых 33 ребенка. В стационарах находятся 3843 пациентов, на амбулаторном уровне - 4125. 213 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - в состоянии крайней степени тяжести, 42 - на аппаратах ИВЛ" - сообщили в Минздраве.

За сутки выздоровели 32 пациента, ранее заболевших коронавирусной пневмонией.

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