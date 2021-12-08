Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 6 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 976 327 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 105,
в городе Алматы - 46,
в городе Шымкенте - 4,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 14,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 19,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 5,
в Карагандинской области - 97,
в Костанайской области - 30,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 6,
в Павлодарской области - 74,
в СКО - 60,
в Туркестанской области - 4.
В Казахстане за сутки 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 943 241 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 452 человека (20 295 КВИ+ и 3 157 КВИ-), из них: в стационарах - 4744 пациента, на амбулаторном уровне - 18 708.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 355, в состоянии крайней степени тяжести - 96, на аппарате ИВЛ - 57 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 декабря 2021 года зарегистрировано 12 791 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 6 человек.
5 декабря 2021 года зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 80 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 982, летальных случаев - 5167, выздоровевших - 74 689.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 6 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 795 168 человек, вторым - 203 255 человек.
Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой: подростки - 110 337, беременные - 8097, кормящие женщины - 19 420. Второй дозой: подростки - 881, беременные - 102, кормящие женщины - 246.