Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 7 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 6 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 976 327 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 545 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 105,

в городе Алматы - 46,

в городе Шымкенте - 4,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 19,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 97,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 60,

в Туркестанской области - 4.

В Казахстане за сутки 1165 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 943 241 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 23 452 человека (20 295 КВИ+ и 3 157 КВИ-), из них: в стационарах - 4744 пациента, на амбулаторном уровне - 18 708.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 355, в состоянии крайней степени тяжести - 96, на аппарате ИВЛ - 57 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 декабря 2021 года зарегистрировано 12 791 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 6 человек.





5 декабря 2021 года зафиксировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 80 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 982, летальных случаев - 5167, выздоровевших - 74 689.





В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 6 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 795 168 человек, вторым - 203 255 человек.

Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой: подростки - 110 337, беременные - 8097, кормящие женщины - 19 420. Второй дозой: подростки - 881, беременные - 102, кормящие женщины - 246.



