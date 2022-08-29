В Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания КВИ

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НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:

в Нур-Султане - 83,

в Алматы - 51,

в Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 69,

в Актюбинской области - 15,

в Алматинской области - 4,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 12,

в Абайской области - 10,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 43,

в Карагандинской области - 73,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 59,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 22,

в Павлодарской области - 33,

в СКО - 36,

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 355 226 человек.

27 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 583 605 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 367 179 человек", - проинформировали в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

По данным на 27 августа 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 238 628 человек, вторым компонентом - 1 198 298 человек.

Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.