В Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания КВИ

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НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
в Нур-Султане - 83,
в Алматы - 51,
в Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 69,
в Актюбинской области - 15,
в Алматинской области - 4,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 12,
в Абайской области - 10,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 43,
в Карагандинской области - 73,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 59,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 22,
в Павлодарской области - 33,
в СКО - 36,
в Туркестанской области - 2.
В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 355 226 человек.
27 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 583 605 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 367 179 человек", - проинформировали в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.
По данным на 27 августа 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 238 628 человек, вторым компонентом - 1 198 298 человек.
Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.