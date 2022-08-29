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В Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания КВИ

28.08.2022, 10:00 4376
В Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания КВИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 387 576 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 547 новых случаев заболевания коронавирусом, из них: 
 
в Нур-Султане - 83, 
 
в Алматы - 51, 
 
в Шымкенте - 1, 
 
в Акмолинской области - 69, 
 
в Актюбинской области - 15, 
 
в Алматинской области - 4,
 
в Жетысуской области - 1,
 
в Атырауской области - 19, 
 
в ВКО - 12, 
 
в Абайской области - 10,
 
в Жамбылской области - 6, 
 
в ЗКО - 43, 
 
в Карагандинской области - 73, 
 
в Улытауской области - 5,
 
в Костанайской области - 59, 
 
в Кызылординской области - 3, 
 
в Мангистауской области - 22, 
 
в Павлодарской области - 33, 
 
в СКО - 36, 
 
в Туркестанской области - 2. 
 
В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 355 226 человек.
 

27 августа 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 583 605 человек, вторым компонентом провакцинировано 9 367 179 человек", - проинформировали в межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

 
По данным на 27 августа 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer провакцинировано 1 238 628 человек, вторым компонентом - 1 198 298 человек. 
 
Согласно эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
 

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В Казахстане за сутки выявлено 445 новых случаев COVID-19

29.08.2022, 08:59 696
В Казахстане за сутки выявлено 445 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране с начала пандемии подтвержден 1 388 021 случай заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации Министерства здравоохранения РК, на 29 августа лечение от КВИ продолжают получать 18 425 человек (-18 074 и 351 КВИ-), из них в стационарах находятся 573 пациента, на амбулаторном уровне - 17 852 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 
27 августа зафиксировано 5 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
За прошедшие сутки в Казахстане 1037 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса вакцинировано 10 822 982 человека, вторым компонентом - 10 566 569 человек. Ревакцинировано 5 449 977 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрированы 617 заболевших COVID-19

27.08.2022, 08:40 7901
В Казахстане за сутки зарегистрированы 617 заболевших COVID-19
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 387 029 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 109, 
 
в городе Алматы - 48, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 81, 
 
в Актюбинской области - 23, 
 
в Алматинской области - 6,
 
в Жетысуской области - 7,
 
в Атырауской области - 13, 
 
в ВКО - 15, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 6, 
 
в ЗКО - 57, 
 
в Карагандинской области - 86, 
 
в Улытауской области - 8,
 
в Костанайской области - 62, 
 
в Кызылординской области - 2, 
 
в Мангистауской области - 21, 
 
в Павлодарской области - 29, 
 
в СКО - 32, 
 
в Туркестанской области - 5. 
 
На 26 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 582 729 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 365 724 человека. Ревакцинировано 5 438 170 человек.
 
В Казахстане за сутки 593 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии выздоровели 1 354 063 человека.
 
За 25 августа выявлен 21 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 
На 21 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (19 282 КВИ+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится 621 пациент, на амбулаторном уровне - 19 001 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 12 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 664 случая COVID-19

26.08.2022, 08:29 12971
В Казахстане за сутки зарегистрировано 664 случая COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 664 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 386 412 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 110, 
 
в городе Алматы - 42, 
 
в городе Шымкенте - 3, 
 
в Акмолинской области - 79, 
 
в Актюбинской области - 28, 
 
в Алматинской области - 8,
 
в Жетысуской области - 11,
 
в Атырауской области - 13, 
 
в ВКО - 18, 
 
в Абайской области - 6,
 
в Жамбылской области - 5, 
 
в ЗКО - 67, 
 
в Карагандинской области - 97, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 72, 
 
в Кызылординской области - 5, 
 
в Мангистауской области - 17, 
 
в Павлодарской области - 47, 
 
в СКО - 32, 
 
в Туркестанской области - 4. 
 
На 25 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 581 735 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 364 073 человека.
 
В Казахстане за сутки 734 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 353 470 человек.
 

В Казахстане зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусом

25.08.2022, 08:19 16776
В Казахстане зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 385 748 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены: 
 
в городе Нур-Султане - 137, 
 
в городе Алматы - 35, 
 
в городе Шымкенте - 10, 
 
в Акмолинской области - 83, 
 
в Актюбинской области - 27, 
 
в Алматинской области - 4,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 28, 
 
в ВКО - 24, 
 
в Абайской области - 12,
 
в Жамбылской области - 8, 
 
в ЗКО - 78, 
 
в Карагандинской области - 93, 
 
в Улытауской области - 10,
 
в Костанайской области - 61, 
 
в Кызылординской области - 9, 
 
в Мангистауской области - 24, 
 
в Павлодарской области - 41, 
 
в СКО - 34, 
 
в Туркестанской области - 4. 
 
На 24 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 580 684 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 362 469 человек. Ревакцинировано - 5 421 782 человека.
 
В Казахстане за сутки 1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 352 736 человек.
 
За 23 августа зарегистрировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса. От КВИ+ скончался один человек.
 
На 25 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 647 человек (19 329 КВИ+ и 318 КВИ-), из них в стационарах находится - 691 пациент, на амбулаторном уровне - 18 956 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 19 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 668 новых случаев COVID-19

24.08.2022, 08:30 21616
В Казахстане за сутки зарегистрировано 668 новых случаев COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 668 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 385 023 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 146, 
 
в городе Алматы - 39, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 76, 
 
в Актюбинской области - 17, 
 
в Алматинской области - 7,
 
в Жетысуской области - 17,
 
в Атырауской области - 19, 
 
в ВКО - 21, 
 
в Абайской области - 5,
 
в Жамбылской области - 1, 
 
в ЗКО - 68, 
 
в Карагандинской области - 69, 
 
в Улытауской области - 13,
 
в Костанайской области - 54, 
 
в Кызылординской области - 8, 
 
в Мангистауской области - 27, 
 
в Павлодарской области - 35, 
 
в СКО - 41, 
 
в Туркестанской области - 3. 
 
На 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек.
 
В Казахстане за сутки 1259 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровели 1 351 255 человек.
 
За 22 августа зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Один человек скончался от КВИ+.
 
На 24 августа лечение от КВИ продолжают получать 20 409 человек (20 086 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находятся 729 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 680 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
 

В Казахстане зарегистрировано 328 новых случаев заболевания COVID-19

23.08.2022, 08:30 29896
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 384 355 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 70, 
 
в городе Алматы - 40, 
 
в городе Шымкенте - 2, 
 
в Акмолинской области - 23, 
 
в Актюбинской области - 8, 
 
в Алматинской области - 6,
 
в Жетысуской области - 10,
 
в Атырауской области - 6, 
 
в ВКО - 9, 
 
в Абайской области - 2,
 
в Жамбылской области - 4, 
 
в ЗКО - 26, 
 
в Карагандинской области - 74, 
 
в Улытауской области - 1,
 
в Костанайской области - 20, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 12, 
 
в Павлодарской области - 12, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 1. 
 
В Казахстане за сутки 808 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии в стране выздоровели 1 349 996 человек.
 
На 22 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 578 592 человека, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 358 человек.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусом

22.08.2022, 08:30 34356
В Казахстане за сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 478 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 384 027 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным МВК по нераспространению коронавируса, новые случаи выявлены:
 
в городе Нур-Султане - 95, 
 
в городе Алматы - 52, 
 
в городе Шымкенте - 0, 
 
в Акмолинской области - 59, 
 
в Актюбинской области - 16, 
 
в Алматинской области - 2,
 
в Жетысуской области - 3,
 
в Атырауской области - 19, 
 
в ВКО - 3, 
 
в Абайской области - 4,
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 35, 
 
в Карагандинской области - 83, 
 
в Улытауской области - 0,
 
в Костанайской области - 45, 
 
в Кызылординской области - 3, 
 
в Мангистауской области - 21, 
 
в Павлодарской области - 17, 
 
в СКО - 13, 
 
в Туркестанской области - 5. 
 
В Казахстане за сутки 917 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего в стране с начала пандемии выздоровели 1 349 188 человек.
 
На 21 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 9 578 561 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 359 276 человек. 
 
За 20 августа в РК выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). 2 человека скончались от КВИ+.
 
На 22 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 483 человека (21 160 КВИ+ и 323 КВИ-), из них в стационарах находится 917 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 566 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 36 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов, на аппарате ИВЛ - 5 пациентов.
 

В Казахстане выявлено 740 новых случаев заболевания COVID-19

21.08.2022, 10:07 40826
В Казахстане выявлено 740 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии подтверждено 1 383 549 случаев заражения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Республике Казахстан зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, из них:
 
в Нур-Султане - 126, 
 
в Алматы - 61, 
 
в Шымкенте - 8, 
 
в Акмолинской области - 68, 
 
в Актюбинской области - 24, 
 
в Алматинской области - 11,
 
в Жетысуской области - 6,
 
в Атырауской области - 16, 
 
в ВКО - 10, 
 
в Абайской области - 9,
 
в Жамбылской области - 10, 
 
в ЗКО - 60, 
 
в Карагандинской области - 109, 
 
в Улытауской области - 24,
 
в Костанайской области - 59, 
 
в Кызылординской области - 12, 
 
в Мангистауской области - 17, 
 
в Павлодарской области - 51, 
 
в СКО - 53, 
 
в Туркестанской области - 6. 
 
В Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала пандемии от КВИ выздоровел 1 348 271 человек.
 
В соответствии с эпидемиологической ситуацией все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.
 

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