55 тонн лекарств поступит в Алматы из России

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Около 55 тонн лекарственных средств, в том числе жаропонижающие и антикоагулянты, прибудут в Алматы из России. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

С утра провел очередную встречу с участниками фарминдустрии, чтобы обсудить оперативную ситуацию и необходимые меры по обеспечению спроса на лекарственные препараты. От прибытия до аптечной витрины лекарства поступают за сутки. Сегодня прибывает крупная партия препаратов из России. Порядка 55 тонн лекарственных средств, в том числе антиковидных - жаропонижающие и антикоагулянты. До конца июля всего ожидается поставка порядка 4,2 млн упаковок социально значимых лекарств", - написал глава акимата города на своей странице в Facebook.

Как заверили акимат руководители аптечных сетей и дистрибьюторских компаний, ситуация с поставками выправилась. В рамках заключенного меморандума в 105 аптек во всех районах поставляется 41 наименование самых востребованных препаратов.

С 1 июля в аптеки поступило 581 тыс. упаковок социально значимых препаратов. В целом на сегодня в 105 аптеках и на складах у поставщиков имеется 1,8 млн упаковок таких лекарств, отметил аким.

По его словам, следующий шаг - создание лекарственного Стабилизационного фонда.

Выделено 5 млрд тенге на беспроцентное кредитование поставщиков сроком на 6-8 месяцев для закупа лекарств по текущим ценам и их постепенной реализации при волатильности рынка", - заключил он.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства