В Алматы выздоровели 56% заболевших коронавирусом

Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил об эпидемиологической ситуации в городе на сегодняшний день, передает Kazakhstan Today.

По его словам, в Алматы зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. Из них четверо обратились сами, в рамках профилактического осмотра выявлено 14 человек и остальные из числа находящихся на карантине. Все близкие контакты вновь выявленных помещены на изоляцию. Итого в мегаполисе зарегистрировано 1966 подтвержденных случая с начала пандемии.

В целом с начала пандемии в мегаполисе уже выписано с выздоровлением 1092 пациента, что составляет 56%.

Хочу напомнить, что, несмотря на ослабление режима, карантин в городе продолжается. Убедительная просьба жителям мегаполиса придерживаться всех мер безопасности, в частности, носить маску, по возможности не посещать места скопления народа, чаще мыть руки, держаться от людей на расстоянии как минимум двух метров, особенно если у них кашель, насморк и другие клинические симптомы. Выполняя данные рекомендации, вы снизите риск заболевания. Если у вас повысилась температура тела, появился кашель и затруднилось дыхание, не откладывайте обращение за медицинской помощью, вызовите на дом скорую помощь, сообщив при этом о своём состоянии", - порекомендовал Абилдаев.

В настоящий момент в инфекционных стационарах города Алматы на лечении от коронавирусной инфекции находятся 864 инфицированных пациента, из них 30 детей. У двух больных состояние крайне тяжелое, у 22 - тяжелое, у 240 - средней степени тяжести, у остальных - удовлетворительное.

В провизорных госпиталях сегодня находятся 196 человек, на карантинной изоляции 266 и на домашнем карантине 13 299 граждан. За вчерашний день выписано с выздоровлением от коронавирусной инфекции 55 человек. Из них 28 человек из числа медицинских сотрудников, 10 пациентов - дети от 1,5 года до 16 лет, три пенсионера 1947, 1949 и 1952 годов рождения и остальные среднего возраста.

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