Сводка эпидситуации в РК: 5721 новый случай заболевания коронавирусом за сутки

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НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 5721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 266 128 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 648;

в Алматы - 1182;

в Шымкенте - 56;

в Акмолинской области - 468;

в Актюбинской области - 149;

в Алматинской области - 382;

в Атырауской области - 81;

в ВКО - 233;

в Жамбылской области - 89;

в ЗКО - 231;

в Карагандинской области - 623;

в Костанайской области - 549;

в Кызылординской области - 40;

в Мангистауской области - 31;

в Павлодарской области - 590;

в СКО - 316;

в Туркестанской области - 17.

В Казахстане за сутки 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 143 107 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (109 681 КВИ+ и 1 195 КВИ-), из них: в стационарах - 9 950, на амбулаторном уровне - 100 926. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 430, в состоянии крайней степени тяжести - 161, на аппарате ИВЛ - 86.

С 13 марта 2020 года по 4 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 340 летальных случаев от КВИ+. 4 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 20 человек.

Кроме того, 3 февраля зафиксировано 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 126 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 920, летальных случаев - 5282, выздоровевших - 80 443.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Жамбылская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Туркестанская области.

На 4 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 231 353 человека, вторым - 8 803 633 человека.