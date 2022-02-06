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Сводка эпидситуации в РК: 5721 новый случай заболевания коронавирусом за сутки

05.02.2022, 09:33 34376
Сводка эпидситуации в РК: 5721 новый случай заболевания коронавирусом за сутки
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 5721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 266 128 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 5721 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 648;
 
в Алматы - 1182;
 
в Шымкенте - 56;
 
в Акмолинской области - 468;
 
в Актюбинской области - 149;
 
в Алматинской области - 382;
 
в Атырауской области - 81;
 
в ВКО - 233;
 
в Жамбылской области - 89;
 
в ЗКО - 231;
 
в Карагандинской области - 623;
 
в Костанайской области - 549;
 
в Кызылординской области - 40;
 
в Мангистауской области - 31;
 
в Павлодарской области - 590;
 
в СКО - 316;
 
в Туркестанской области - 17.
 
В Казахстане за сутки 14 900 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 143 107 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (109 681 КВИ+ и 1 195 КВИ-), из них: в стационарах - 9 950, на амбулаторном уровне - 100 926. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 430, в состоянии крайней степени тяжести - 161, на аппарате ИВЛ - 86.
 
С 13 марта 2020 года по 4 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 340 летальных случаев от КВИ+. 4 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 20 человек.
 
Кроме того, 3 февраля зафиксировано 144 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 126 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 920, летальных случаев - 5282, выздоровевших - 80 443.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Жамбылская, Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Туркестанская области.
 
На 4 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 231 353 человека, вторым - 8 803 633 человека.
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19

06.02.2022, 10:38 2641
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 4826 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 412 случаев COVID-19, в Алматы - 1273, в Шымкенте - 52, в Акмолинской области - 360, в Актюбинской области - 83, в Алматинской области - 294, в Атырауской области - 79, в Восточно-Казахстанской области - 188, в Жамбылской области - 51, в Западно-Казахстанской области - 196, в Карагандинской области - 632, в Костанайской области - 391, в Кызылординской области - 18, в Мангистауской - 22, в Павлодарской области - 467, в Северо-Казахстанской области - 297, в Туркестанской - 11.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 270 954 случая COVID-19. Выздоровели 1 156 981 человек, из них 13 874 - за последние сутки.
 
По информации Минздрава РК, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 356 человек, из них 16 - за минувшие сутки.
 
За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 100 человек, умерли трое. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 87 020 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5 285 человека.
 
На 6 февраля лечение продолжают получать 101 815 заболевших, из них 100 617, в стационарах - 9 В тяжелом состоянии - 425 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 158, на аппарате ИВЛ - 95.
 

COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере - исследование

05.02.2022, 19:08 10391
COVID-19 вызывает нарушения в мозге как при Альцгеймере - исследование
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 5 ФЕВРАЛЯ - Ученые Колумбийского университета выяснили, что в головном мозге умерших от последствий COVID-19 людей ученые выявили те же изменения биохимического состава нейронов, что и при болезни Альцгеймера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил ведущий автор исследования в журнале Alsheimer's and Dementia Эндрю Маркс, если вышеупомянутые процессы происходят в голове у живых людей, то это может помочь объяснить "туман в голове" после перенесенной болезни, сообщает iz.ru.
 
Напомним, исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман", подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев. Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека.

Изучив данные 10 человек, умерших от последствий COVID-19, ученые Колумбийского университета обнаружили в головном мозге этих людей дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки.
 
Маркс допустил, что у переболевших пациентов деменция может появиться в будущем, отмечает "Газета.Ru".
 
28 декабря 2021 года ученый медицинской школы при Гарвардском университете Эндрю Бадсон рассказал, что проявление симптомов, оказывающих влияние на мозг, после инфицирования Омикроном связано с повреждением выделительной, кровеносной и дыхательной систем организма.
 
В октябре того же года заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова" Минздрава РФ Элен Мхитарян заявила, что коронавирус способен инициировать начало болезни Альцгеймера у тех людей, которые имеют к ней предрасположенность.
 
По ее словам, в "ковидную эпоху" резко возросло количество человек, у которых начали проявляться формы деменции.
 
Как сообщалось ранее, врач-терапевт Денис Прокофьев призвал людей не расслабляться из-за легкости течения болезни при штамме коронавируса Омикрон. Специалист отметил, что есть очень много последствий заболевания, это так называемый лонг-ковид, когда у человека нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию.
 

В России зарегистрировали препарат от COVID-19 Эсперавир

04.02.2022, 10:01 28001
В России зарегистрировали препарат от COVID-19 Эсперавир
Фото: tv6.md
МОСКВА. 4 ФЕВРАЛЯ - Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции Эсперавир (международное непатентованное наименование: молнупиравир) компании "Промомед Рус". Новый препарат подходит всем категориям граждан и обеспечивает быстрое выздоровление без осложнений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Препарат выпускают в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов, сообщает РИА Новости.
 

Препарат подходит для всех категорий граждан. Ключ к терапии прямого действия - раннее начало терапии. Абсолютно всем пациентам, в том числе с хроническими заболеваниями, коморбидными состояниями или без таковых ранняя терапия обеспечивает наиболее благоприятное течение и исход заболевания. То есть быстрое выздоровление и непереход заболевания на следующую стадию", - рассказал председатель совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый.

 
По его словам, Эсперавир позволяет снизить риски ухудшения состояния и госпитализации. 
 

Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия, и как можно раньше", - сказал он.

 
При этом он уточнил, что лекарство опережает мутацию коронавируса, так как "действует на другой сайт этого фермента (RdRP)".
 
Как отметили в пресс-службе "Промомеда", клинические исследования доказали преимущество Эсперавира по сравнению со стандартным лечением в улучшении клинического статуса пациентов, повышении скорости выздоровления, снижении риска развития осложнений и ухудшения состояния.
 

Уже на пятый день терапии более чем у 80 процентов пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40 процентов пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления", - сообщили в компании.

 
Подчеркивается, что препарат подходит всем категориям граждан.
 
По словам главного пульмонолога Минздрава, члена-корреспондента РАН Сергея Авдеева, особенность новой коронавирусной инфекции в ее быстротечности, вирус почти не оставляет врачам права на ошибку.
 
Эсперавир (молнупиравир) только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Есть порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах, в том числе группой "Промомед" в России, на которые можно смело опираться в своей лечебной практике", - цитирует ученого пресс-служба компании.
 
Впервые у медиков появится возможность выбрать средство для этиотропной терапии - фавипиравир или молнупиравир. Отмечается, что "обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний".
 
Клинические исследования нового препарата прошли в 16 российских медицинских учреждениях, в том числе в Москве, Петербурге, Ярославле, Мордовии. Производить Эсперавир начнут через неделю на заводе "Биохимик" в Саранске в круглосуточном режиме.
 
В 2020 году "Промомед" начал выпускать препарат для лечения COVID-19 Арепливир (международное непатентованное наименование - Фавипиравир) в форме таблеток. Позднее его зарегистрировали и в виде инъекций.

 

Врач призвал не расслабляться из-за легкости течения болезни при Омикроне

04.02.2022, 09:25 28661
Врач призвал не расслабляться из-за легкости течения болезни при Омикроне
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Врач-терапевт Денис Прокофьев призвал людей не расслабляться из-за легкости течения болезни при штамме коронавируса Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, даже у Омикрона есть много долгоиграющих последствий, которые негативно влияют на здоровье человека в длительном периоде, сообщает RT.
 

Очень рано расслабилось мировое сообщество, потому что мы столкнулись с Омикроном. Все увидели, что он переносится достаточно легко", - сказал он.

 
Специалист отметил, что есть очень много последствий заболевания, это так называемый лонг-ковид. 
 

Когда у человека нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной систем, человек приобретает сахарный диабет, артериальную гипертонию", - уточнил врач.


 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 30 человек скончались от коронавируса и пневмонии

04.02.2022, 08:47 29256
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 30 человек скончались от коронавируса и пневмонии
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 260 407 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 6648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 749;
 
в Алматы - 1602;
 
в Шымкенте - 56;
 
в Акмолинской области - 507;
 
в Актюбинской области - 237;
 
в Алматинской области - 413;
 
в Атырауской области - 124;
 
в ВКО - 285;
 
в Жамбылской области - 93;
 
в ЗКО - 296;
 
в Карагандинской области - 611;
 
в Костанайской области - 545;
 
в Кызылординской области - 38;
 
в Мангистауской области - 47;
 
в Павлодарской области - 679;
 
в СКО - 351;
 
в Туркестанской области - 15.

 
В Казахстане за сутки 13 374 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 128 207 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 4 февраля лечение от КВИ продолжают получать 120 059 человек (118 880 КВИ+ и 1 179 КВИ-), из них: в стационарах - 10 095, на амбулаторном уровне - 109 964.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 450, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 88.
 
С 13 марта 2020 года по 3 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 320 летальных случаев от КВИ+. 2 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 25 человек.
 
Кроме того, 2 февраля зафиксировано 125 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 139 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 776, летальных случаев - 5280, выздоровевших - 80 317.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Кызылординская, Туркестанская области.
 
На 3 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 221 794 человека, вторым - 8 793 354.
 

Мутации продолжаются: выявлен новый подтип Омикрон-штамма

03.02.2022, 09:13 39791
Мутации продолжаются: выявлен новый подтип Омикрон-штамма
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Новую разновидность Омикрона выявили на прошлой неделе. Симптомы нового подтипа Омикрон-штамма коронавируса BA.2 напоминают изначальный штамм, но есть несколько отличий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
BA.2 называют скрытым, или Стелс-омикроном, потому что даже в лабораторных условиях его трудно отличить от предшественника BA.1. Среди симптомов, характерных для новой мутации: высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо искажение обоняния или вкусовых ощущений. Эксперты отмечают, что более специфичные симптомы еще предстоит выявить. При обнаружении одного или нескольких признаков следует сделать тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию, сообщает ВестиRU.
 
Ученые отмечают, что коронавирус, как и любой другой вирус, продолжает мутировать, приспосабливаясь к изменениям, например, к попыткам человека от него защититься. Как рассказал кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий, Омикрон по сравнению с первоначальным уханьским штаммом имеет более 50 мутаций. 
 
Как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, Стелс-омикрон уже выявили в 44 регионах России, пишет Lenta.ru.
 
Он отметил, что появление такой линии не является неожиданной с точки зрения эволюции вирусов. По его словам, первый в мире образец линии BA.2 обнаружили 17 ноября 2021 года в ЮАР, а на данный момент его зарегистрировали более чем в 50 странах.
 
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о выявлении в России подвида омикрона BA.2. Подавляющее большинство случаев было зарегистрировано в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области и в Башкирии.
 
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) 21 января зарегистрировало новый подвид омикрона - BA.2. Согласно предварительным исследованиям, эта мутация коронавируса обладает еще большей скоростью распространения, чем изначальная линия.


 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7656 новых случаев COVID-19

03.02.2022, 08:56 40311
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7656 новых случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии подтверждено 1 253 759 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 907;
 
в Алматы - 1549;
 
в Шымкенте - 75;
 
в Акмолинской области - 607;
 
в Актюбинской области - 247;
 
в Алматинской области - 358;
 
в Атырауской области - 149;
 
в ВКО - 310;
 
в Жамбылской области - 123;
 
в ЗКО - 351;
 
в Карагандинской области - 1201;
 
в Костанайской области - 503;
 
в Кызылординской области - 48;
 
в Мангистауской области - 67;
 
в Павлодарской области - 758;
 
в СКО - 369;
 
в Туркестанской области - 34.
 
В Казахстане за сутки 16 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 114 833, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 829 человек (125 631 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них: в стационарах - 10 192, на амбулаторном уровне - 116 637.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 434, в состоянии крайней степени тяжести - 174, на аппарате ИВЛ - 84.
 
С 13 марта 2020 года по 2 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 295 летальных случаев от КВИ+. 1 февраля от заболевания скончались 17 человек.
 
1 февраля 2022 года зафиксировано 111 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 134 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 651, летальных случаев - 5275, выздоровевших - 80 178.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область
 
На 2 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 213 147 человек, вторым - 8 785 187.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7149 новых случаев COVID-19

02.02.2022, 08:40 52781
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7149 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии подтверждено 1 246 103 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 822;
 
в Алматы - 1336;
 
в Шымкенте - 77;
 
в Акмолинской области - 691;
 
в Актюбинской области - 243;
 
в Алматинской области - 273;
 
в Атырауской области - 145;
 
в ВКО - 265;
 
в Жамбылской области - 132;
 
в ЗКО - 346;
 
в Карагандинской области - 1063;
 
в Костанайской области - 462;
 
в Кызылординской области - 49;
 
в Мангистауской области - 46;
 
в Павлодарской области - 784;
 
в СКО - 382;
 
в Туркестанской области - 33.

В Казахстане за сутки 12 783 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 098 462, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 135 590 человек (134 363 КВИ+ и 1 227 КВИ-), из них: в стационарах - 10 283, на амбулаторном уровне - 125 307.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 446, в состоянии крайней степени тяжести - 168, на аппарате ИВЛ - 84.
 
С 13 марта 2020 года по 1 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 278 летальных случаев от КВИ+. 31 января от заболевания скончались 18 человек.
 
31 января зафиксирован 201 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 305 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 540, летальных случаев - 5268, выздоровевших - 80 044.
 
На 1 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинирован 9 203 671 человек, вторым - 8 775 383.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская и Мангистауская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 

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