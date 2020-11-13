В Казахстане выявлены еще 587 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 973 (+47);
Алматы - 15 050 (+30);
Шымкент - 5278 (+8);
Акмолинская область - 4143 (+39);
Актюбинская область - 3385 (+8);
Алматинская область - 5285 (+16);
Атырауская область - 11 385 (+12);
Восточно-Казахстанская область - 12 763 (+231);
Жамбылская область - 4236 (+6);
Западно-Казахстанская область - 7352 (+28);
Карагандинская область - 10 753 (+16);
Костанайская область - 4106 (+57);
Кызылординская область - 3264 (+2);
Мангистауская область - 3411 (+1);
Павлодарская область - 4836 (+49);
Северо-Казахстанская область - 4841 (+35);
Туркестанская область - 3430 (+2).
Всего в стране выявлен 118 491 заболевший.
Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 108 632 человека.
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