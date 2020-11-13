В Казахстане выявлены еще 587 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 118 491 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 973 (+47);

Алматы - 15 050 (+30);

Шымкент - 5278 (+8);

Акмолинская область - 4143 (+39);

Актюбинская область - 3385 (+8);

Алматинская область - 5285 (+16);

Атырауская область - 11 385 (+12);

Восточно-Казахстанская область - 12 763 (+231);

Жамбылская область - 4236 (+6);

Западно-Казахстанская область - 7352 (+28);

Карагандинская область - 10 753 (+16);

Костанайская область - 4106 (+57);

Кызылординская область - 3264 (+2);

Мангистауская область - 3411 (+1);

Павлодарская область - 4836 (+49);

Северо-Казахстанская область - 4841 (+35);

Туркестанская область - 3430 (+2).

Всего в стране выявлен 118 491 заболевший.





Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 108 632 человека.

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