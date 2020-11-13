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В Казахстане выявлены еще 587 заболевших коронавирусом

12.11.2020 7183
В Казахстане выявлены еще 587 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 ноября 2020 года в Казахстане выявлен 118 491 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 587 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 14 973 (+47);
 
Алматы - 15 050 (+30);
 
Шымкент - 5278 (+8);
 
Акмолинская область - 4143 (+39);
 
Актюбинская область - 3385 (+8);
 
Алматинская область - 5285 (+16);
 
Атырауская область - 11 385 (+12);
 
Восточно-Казахстанская область - 12 763 (+231);
 
Жамбылская область - 4236 (+6);
 
Западно-Казахстанская область - 7352 (+28);
 
Карагандинская область - 10 753 (+16);
 
Костанайская область - 4106 (+57);
 
Кызылординская область - 3264 (+2);
 
Мангистауская область - 3411 (+1);
 
Павлодарская область - 4836 (+49);
 
Северо-Казахстанская область - 4841 (+35);
 
Туркестанская область - 3430 (+2).
 
Всего в стране выявлен 118 491 заболевший.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 245 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 108 632 человека.
 

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