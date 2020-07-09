Кокшетау. 8 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области до 5 тыс. увеличат койко-места в стационарах, передает Kazakhstan Today.

Госпитализация у нас проводится по медицинским показаниям, согласно действующему лечебному протоколу. Если бессимптомный больной либо у него легкая или средняя форма, тогда он остается дома. Ажиотаж создается у нас сегодня из того количества госпитализированных с легкой формой заболевания, которые могли лечиться амбулаторно дома, но сегодня они, наверное, занимают чье-то место. По койкам у нас динамика будет, до 5 тысяч мест до 1 августа откроем", - сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Также дополнительно будут закуплены аппараты ИВЛ и КТ, договора уже заключены.

Нам сегодня нужно приобрести еще 71 аппарат ИВЛ. Мы заключили договора на 17 единиц портативных аппаратов. Компьютерные томографы функционируют сегодня в шести медорганизациях. Этот аппарат крайне необходим для определения состояния больного. Поэтому мы работаем над тем, чтобы приобрести еще один аппарат", - сказал аким.

Он отметил, что жесткие карантинные меры на сегодняшний день - жизненная необходимость.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства