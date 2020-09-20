За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 5 казахстанцев

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало статистику по коронавирусу и пневмонии с признаками COVID-19 на 19 сентября, передает Kazakhstan Today.

По данным Минздрава за прошедшие сутки от КВИ скончались 4 казахстанца.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3684 человека, среди которых 39 детей. В стационарах находится - 2003 пациента, на амбулаторном уровне - 1681.

102 человека находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии крайней степени тяжести, 16 - на аппаратах ИВЛ. На сегодняшний день число летальных случаев от COVID-19 в стране составляет 1693.

Касательно пневмонии с признаками КВИ, в ведомстве проинформировали, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 235 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 36 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

- заболевших- 30 814;

- случаев с летальным исходом - 338;

- всего выздоровели - 26 569 человек.

На сегодняшний день в мире число заболевших превысило 30,6 млн человек, выздоровели более 22 млн пациентов, скончались более 956 тыс.

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