В Казахстане от коронавируса за сутки скончались 5 пациентов

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 2 ноября зарегистрировано 1857 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4489 человека, среди которых 333 - дети. В стационарах находится - 2420 пациент, на амбулаторном уровне - 2069. 150 человек находятся в тяжелом состоянии, 15 – в состоянии крайней степени тяжести, 22 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, по состоянию на 23.59 1 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 112 860 заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки зафиксирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 32 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 38 003, летальных случаев - 402, выздоровевших - 28 819.

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