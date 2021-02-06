Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 февраля

За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:
в городе Нур-Султане - 22 763 (+120);
в городе Алматы - 22 551 (+112);
в ВКО - 20 534 (+64);
в Атырауской области - 16 335 (+44);
в Павлодарской области - 14 538 (+225);
в Карагандинской области - 14 175 (+79);
в Акмолинской области - 11 661 (+164);
в ЗКО – 11 395 (+88);
в СКО - 11 243 (+64);
в Костанайской области - 10 646 (+83);
в Алматинской области - 9556 (+71);
в городе Шымкенте - 5914 (+9);
в Жамбылской области - 5636 (+22);
в Туркестанской области - 4157 (+9);
в Мангистауской области - 4098 (+17);
в Актюбинской области - 3993 (+12);
в Кызылординской области - 3630 (+3).
В Казахстане за сутки 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 173 659 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в стационарах находятся 5734 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 746 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 265 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 февраля зарегистрировано 2582 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 3 февраля 2021 года зарегистрирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровел 201 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 158, случаев с летальным исходом - 579, всего выздоровели - 36 683 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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