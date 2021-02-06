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Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 февраля

05.02.2021 92395
Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 февраля
Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 192 825 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане - 22 763 (+120);
 
в городе Алматы - 22 551 (+112);
 
в ВКО - 20 534 (+64);
 
в Атырауской области - 16 335 (+44);
 
в Павлодарской области - 14 538 (+225);
 
в Карагандинской области - 14 175 (+79);
 
в Акмолинской области - 11 661 (+164);
 
в ЗКО – 11 395 (+88);
 
в СКО - 11 243 (+64);
 
в Костанайской области - 10 646 (+83);
 
в Алматинской области - 9556 (+71);
 
в городе Шымкенте - 5914 (+9);
 
в Жамбылской области - 5636 (+22);
 
в Туркестанской области - 4157 (+9);
 
в Мангистауской области - 4098 (+17);
 
в Актюбинской области - 3993 (+12);
 
в Кызылординской области - 3630 (+3).
 
В Казахстане за сутки 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 173 659 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в стационарах находятся 5734 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 746 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 265 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 февраля зарегистрировано 2582 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 3 февраля 2021 года зарегистрирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровел 201 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 158, случаев с летальным исходом - 579, всего выздоровели - 36 683 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
 

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