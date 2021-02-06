Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 февраля

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 4 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 192 825 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 192 825 случаев, из них:

в городе Нур-Султане - 22 763 (+120);

в городе Алматы - 22 551 (+112);

в ВКО - 20 534 (+64);

в Атырауской области - 16 335 (+44);

в Павлодарской области - 14 538 (+225);

в Карагандинской области - 14 175 (+79);

в Акмолинской области - 11 661 (+164);

в ЗКО – 11 395 (+88);

в СКО - 11 243 (+64);

в Костанайской области - 10 646 (+83);

в Алматинской области - 9556 (+71);

в городе Шымкенте - 5914 (+9);

в Жамбылской области - 5636 (+22);

в Туркестанской области - 4157 (+9);

в Мангистауской области - 4098 (+17);

в Актюбинской области - 3993 (+12);

в Кызылординской области - 3630 (+3).

В Казахстане за сутки 1450 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 173 659 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 480 человек (16 584 КВИ+ и 10 896 КВИ-), из них в стационарах находятся 5734 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 746 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 265 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 49 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 48 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 5 февраля зарегистрировано 2582 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 3 февраля 2021 года зарегистрирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровел 201 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 158, случаев с летальным исходом - 579, всего выздоровели - 36 683 человека.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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