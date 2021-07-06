Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 июля

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НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 4 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 436 962 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, из них:
в городе Нур-Султане – 799;
в городе Алматы – 396;
в городе Шымкенте – 161;
в Акмолинской области – 130;
в Актюбинской области – 69;
в Алматинской области – 92;
в Атырауской области – 149;
в ВКО – 66;
в Жамбылской области – 57;
в ЗКО – 186;
в Карагандинской области – 499;
в Костанайской области – 54;
в Кызылординской области – 33;
в Мангистауской области – 196;
в Павлодарской области – 87;
в СКО – 12;
в Туркестанской области – 45.
В Казахстане за сутки 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 402 121 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (30 372 КВИ+ и 1346 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 9645 пациентов,
- на амбулаторном уровне – 22 073 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 600 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 122 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 июля июня зарегистрировано 4469 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 июля от КВИ скончались 25 человек.
3 июля зафиксированы 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 81 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 428, летальных случаев – 1006, выздоровевших – 52 617.
I компонентом 3 771 053 человек провакцинировано в Казахстане на 5 июля 2021 года, II компонентом 2 190 778 человека.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне – Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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