Сводка эпидситуации в Казахстане на 5 июля

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НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 4 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 436 962 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султане – 799;

в городе Алматы – 396;

в городе Шымкенте – 161;

в Акмолинской области – 130;

в Актюбинской области – 69;

в Алматинской области – 92;

в Атырауской области – 149;

в ВКО – 66;

в Жамбылской области – 57;

в ЗКО – 186;

в Карагандинской области – 499;

в Костанайской области – 54;

в Кызылординской области – 33;

в Мангистауской области – 196;

в Павлодарской области – 87;

в СКО – 12;

в Туркестанской области – 45.

В Казахстане за сутки 1248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровел 402 121 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (30 372 КВИ+ и 1346 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 9645 пациентов,

- на амбулаторном уровне – 22 073 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 600 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 122 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 4 июля июня зарегистрировано 4469 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 июля от КВИ скончались 25 человек.

3 июля зафиксированы 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 81 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 428, летальных случаев – 1006, выздоровевших – 52 617.

I компонентом 3 771 053 человек провакцинировано в Казахстане на 5 июля 2021 года, II компонентом 2 190 778 человека.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 5 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская области.





В "желтой" зоне – Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.





В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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