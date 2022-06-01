За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 305 750 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 31 мая лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (82 КВИ+ и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся 54 пациента, на амбулаторном уровне - 78 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 0 пациентов.

В Казахстане на 31 мая I компонентом вакцины против коронавируса провакцинированы 9 504 158 человек, II компонентом - 9 280 860 человек. Ревакцинирован 4 431 861 человек.