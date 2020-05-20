До 5 тыс. тестов на COVID-19 в день планируют проводить в Алматы

Алматы. 19 мая. Kazakhstan Today - Сегодня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудил с членами Общественного совета эпидемиологическую ситуацию в городе, принимаемые в период карантина меры по обеспечению санитарной безопасности и реализации Плана поэтапного восстановления жизнедеятельности и экономики города Exit Strategy, сообщили в пресс-службе акима, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи, состоявшейся в режиме видеоконференцсвязи, были подняты вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и мер по стабилизации эпидемиологической ситуации.

Противоэпидемиологическая работа в Алматы началась с 6 января в три этапа. Были приняты такие меры, как усиление санитарно-эпидемического контроля на всех международных въездах в город, с целью предотвращения завоза инфекции извне; масштабные противоэпидемиологические мероприятия; обнаружение скрытых резервуаров инфекции и обеспечение полного контроля над эпидемиологической ситуацией через проведение массового тестирования.

В группу риска, подлежащую тестированию в первую очередь, вошли сотрудники медорганизаций, правоохранительных органов, коммунальных служб, военнослужащие Национальной гвардии, лица с хроническими заболеваниями органов дыхания и больные с респираторными симптомами.

На сегодняшний день проведено 126 672 теста, в том числе 102 170 человек обследованы методом ПЦР, 24 502 - прошли экспресс-тестирование. Выявлено 1872 положительных результата, из которых 92% обнаружены при профилактических скринингах; 1% - завозные случаи; 7% - местные случаи.

Показатель обследования методом ПЦР на 100 тыс. населения составляет 4903 исследования, что соответствует уровню развитых европейских стран. Задействован весь потенциал лабораторных служб. Количество лабораторий увеличено с 2 до 7, развернут мобильный заборный пункт, планируется открытие 8 передвижных приемных пунктов. В целом планируется довести объем тестирования на КВИ до 4500-5000 в день.

Сагинтаев также сообщил о мерах социальной поддержки медработников и жителей Алматы. В соответствии с поручением главы государства выстроена комплексная система поддержки медицинского персонала. Медучреждения обеспечены достаточным объемом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Приняты меры по предотвращению заражения в медорганизациях. Для этого построены шлюзы для разграничения чистых и грязных зон. Предоставлено временное жилье для медработников, организовано горячее питание и транспорт.

Из бюджета выплачены надбавки за март 3769 медработникам на общую сумму 1134,8 млн тенге, за апрель 4391 медработнику на 1567,5 млн тенге. Из фонда партии Nur Otan Almaty Birgemiz 970 медработников получили 48,5 млн тенге.

В ходе обсуждения были также подняты вопросы восстановления экономики и возобновления деятельности предприятий, создания рабочих мест, поддержки МСБ, решения социальных вопросов и строительства объектов образования, а также оздоровления экологии города.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 1872 случая COVID-19, 1026 человек выздоровели от заболевания, 10 скончались.

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