За сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 2;
город Алматы - 5;
Акмолинская область - 4;
Алматинская область - 2;
Атырауская область - 4;
Восточно-Казахстанская область - 16;
Жамбылская область - 1;
Западно-Казахстанская область - 1;
Карагандинская область - 6;
Костанайская область - 2;
Мангистауская область - 2;
Павлодарская область - 5;
Северо-Казахстанская область - 9;
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 108 296 заболевших.
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