За сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 5 октября 2020 года в Казахстане выявлены 108 296 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 60 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 2;

город Алматы - 5;

Акмолинская область - 4;

Алматинская область - 2;

Атырауская область - 4;

Восточно-Казахстанская область - 16;

Жамбылская область - 1;

Западно-Казахстанская область - 1;

Карагандинская область - 6;

Костанайская область - 2;

Мангистауская область - 2;

Павлодарская область - 5;

Северо-Казахстанская область - 9;

Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлены 108 296 заболевших.

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