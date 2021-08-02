В Израиле люди старше 60 лет получат третью дозу вакцины от коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ. 1 августа - Израиль с 1 августа запустил кампанию по вакцинации третьей дозой вакцины от коронавируса граждан старше 60 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцинация проходит на фоне роста числа случаев заболевания. Как следует из статистики, опубликованной Министерством здравоохранения, впервые с апреля число пациентов в тяжелом состоянии превысило 200.

Ранее 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга Михаль первыми получили третью дозу вакцины от коронавируса. Вакцинация прошла в медицинском центре имени Хаима Шибы, ее транслировали израильские телеканалы. Там же присутствовал 49-летний премьер-министр Нафтали Беннет. Затем вакцинировался также бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху, пишет РИА Новости

Днем ранее премьер-министр сообщил, что решение прививать граждан старшего возраста третьей дозой вакцины Pfizer было принято после серии консультаций с ведущими медицинскими специалистами Израиля.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,3 миллиона человек получили обе дозы прививки. Эффективность применяемой в Израиле вакцины Pfizer в последние недели снизилась до 39% в предотвращении заражения и до 91% в предотвращении тяжелого течения заболевания.

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