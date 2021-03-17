60% медработников Алматы уже получили прививки от коронавируса

Алматы. 16 марта. Kazakhstan Today - В Алматы вакцинировали 57,6% от запланированного числа подлежащих вакцинации людей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев на брифинге в региональной службе коммуникаций, на 1-м этапе, в феврале, провакцинировано 1750 медицинских работников, все они уже получили ревакцинацию.

Второй этап начался 1 марта. Получено 10 800 доз вакцины "Спутник V". Вакцинировано уже 6225 человек (57,6% от плана). Прививки получили 60% медицинских работников из "зоны риска", 10% преподавателей и 20% сотрудников правоохранительных органов.





Напомним, на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин поручил повысить охват населения вакцинацией . Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область. В "желтой" зоне: Акмолинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская области. В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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