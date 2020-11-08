В Казахстане выявлены 613 заболевших коронавирусом за сутки

Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 115 439 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 789 (+45);

Алматы - 14 912 (+32);

Шымкент - 5257 (+3);

Акмолинская область - 3930 (+38);

Актюбинская область - 3351 (+4);

Алматинская область - 5214 (+9);

Атырауская область - 11 350 (+15);

Восточно-Казахстанская область - 11 443 (+253);

Жамбылская область - 4212 (+5);

Западно-Казахстанская область - 7186 (+44);

Карагандинская область - 10 678 (+16);

Костанайская область - 3808 (+55);

Кызылординская область - 3262;

Мангистауская область - 3405;

Павлодарская область - 4564 (+64);

Северо-Казахстанская область - 4656 (+29);

Туркестанская область - 3422 (+1).

Всего в стране выявлены 115 439 заболевших.

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