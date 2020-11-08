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В Казахстане выявлены 613 заболевших коронавирусом за сутки

07.11.2020 23869
В Казахстане выявлены 613 заболевших коронавирусом за сутки
Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 6 ноября 2020 года в Казахстане выявлены 115 439 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 14 789 (+45);
 
Алматы - 14 912 (+32);
 
Шымкент - 5257 (+3);
 
Акмолинская область - 3930 (+38);
 
Актюбинская область - 3351 (+4);
 
Алматинская область - 5214 (+9);
 
Атырауская область - 11 350 (+15);
 
Восточно-Казахстанская область - 11 443 (+253);
 
Жамбылская область - 4212 (+5);
 
Западно-Казахстанская область - 7186 (+44);
 
Карагандинская область - 10 678 (+16);
 
Костанайская область - 3808 (+55);
 
Кызылординская область - 3262;
 
Мангистауская область - 3405;
 
Павлодарская область - 4564 (+64);
 
Северо-Казахстанская область - 4656 (+29);
 
Туркестанская область - 3422 (+1).
 
Всего в стране выявлены 115 439 заболевших.
 

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