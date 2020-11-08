В Казахстане выявлены 613 заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 789 (+45);
Алматы - 14 912 (+32);
Шымкент - 5257 (+3);
Акмолинская область - 3930 (+38);
Актюбинская область - 3351 (+4);
Алматинская область - 5214 (+9);
Атырауская область - 11 350 (+15);
Восточно-Казахстанская область - 11 443 (+253);
Жамбылская область - 4212 (+5);
Западно-Казахстанская область - 7186 (+44);
Карагандинская область - 10 678 (+16);
Костанайская область - 3808 (+55);
Кызылординская область - 3262;
Мангистауская область - 3405;
Павлодарская область - 4564 (+64);
Северо-Казахстанская область - 4656 (+29);
Туркестанская область - 3422 (+1).
Всего в стране выявлены 115 439 заболевших.
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