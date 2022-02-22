Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 627 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 083 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:

в городе Нур-Султане - 31;

в городе Алматы - 203;

в городе Шымкенте - 2;

в Акмолинской области - 30;

в Актюбинской области - 9;

в Алматинской области - 27;

в Атырауской области - 11;

в ВКО - 33;

в Жамбылской области - 10;

в ЗКО - 14;

в Карагандинской области - 54;

в Костанайской области - 64;

в Кызылординской области - 3;

в Мангистауской области - 4;

в Павлодарской области - 57;

в СКО - 72;

в Туркестанской области - 3.





В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), из них: в стационарах находится 4423 пациента, на амбулаторном уровне - 28 204 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251, в состоянии крайней степени тяжести - 100, на аппарате ИВЛ - 78.

В Казахстане за сутки 2400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 254 041 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

20 февраля 2022 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), одиин летальный исход, 22 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 53 224, выздоровевших - 81 428.

На 20 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 348 441 человек, вторым - 8 932 551.