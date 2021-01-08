Свыше 630 млн тенге потратили из бюджета на ПЦР-тестирование возвратившихся в РК без справок

Нур-Султан. 7 января. Kazakhstan Today - Прибывающие в Казахстан без справок о ПЦР-тестировании на COVID-19 проходят исследование за счет бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 30 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 603 388 человек. Из них 45 834 граждан прибыли без справок об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. Объем потраченных бюджетных средств для проведения тестирования составляет 637 824 725 тенге", - сказано в ответе вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Ерлана Киясова на запрос "Первого канала "Евразия".

Как говорится в сюжете , зачастую это были те, кто летал отдыхать.

Тратиться на беззаботных казахстанцев придется и дальше. За первые 5 дней нового года домой без справок об отсутствии коронавируса прилетели 1313 человека. Такие данные опубликовала Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Авиапассажиров поместили в карантинный стационар, кстати, тоже за счет бюджета. У шестерых врачи обнаружили коронавирус", - отмечает телеканал.

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