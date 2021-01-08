Свыше 630 млн тенге потратили из бюджета на ПЦР-тестирование возвратившихся в РК без справок

По состоянию на 30 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 603 388 человек. Из них 45 834 граждан прибыли без справок об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19. Объем потраченных бюджетных средств для проведения тестирования составляет 637 824 725 тенге", - сказано в ответе вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Ерлана Киясова на запрос "Первого канала "Евразия".
Как говорится в сюжете, зачастую это были те, кто летал отдыхать.
Тратиться на беззаботных казахстанцев придется и дальше. За первые 5 дней нового года домой без справок об отсутствии коронавируса прилетели 1313 человека. Такие данные опубликовала Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19. Авиапассажиров поместили в карантинный стационар, кстати, тоже за счет бюджета. У шестерых врачи обнаружили коронавирус", - отмечает телеканал.
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