В Казахстане выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Всего в стране подтверждено 107 262 случая, из них:

в городе Алматы - 14 346 (+2);

в городе Нур-Султан - 13 998 (+7);

в Атырауской области - 11 045 (+7);

в Карагандинской области - 10 223 (+5);

в ВКО - 8529 (+24);

в ЗКО - 6838 (+2);

в городе Шымкент - 5186 (+2);

в Алматинской области - 4947 (+0);

в Жамбылской области - 4116 (+1);

в СКО - 4047 (+4);

в Павлодарской области - 3889 (+2);

в Костанайской области - 3463 (+2);

в Акмолинской области - 3458 (+2);

в Туркестанской области - 3365 (+1),

в Мангистауской области - 3337 (+0);

в Кызылординской области - 3238 (+1);

в Актюбинской области - 3237 (+1).

За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 55 человек:





в городе Алматы - 8;

в городе Шымкент - 14;

в Атырауской области - 6;

в Восточно-Казахстанской области - 16;

в Карагандинской области - 3;

в Костанайской области - 2;

в Павлодарской области - 2;

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели 101 877 человек.

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