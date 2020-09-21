В Казахстане выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом

Всего в стране подтверждено 107 262 случая, из них:
в городе Алматы - 14 346 (+2);
в городе Нур-Султан - 13 998 (+7);
в Атырауской области - 11 045 (+7);
в Карагандинской области - 10 223 (+5);
в ВКО - 8529 (+24);
в ЗКО - 6838 (+2);
в городе Шымкент - 5186 (+2);
в Алматинской области - 4947 (+0);
в Жамбылской области - 4116 (+1);
в СКО - 4047 (+4);
в Павлодарской области - 3889 (+2);
в Костанайской области - 3463 (+2);
в Акмолинской области - 3458 (+2);
в Туркестанской области - 3365 (+1),
в Мангистауской области - 3337 (+0);
в Кызылординской области - 3238 (+1);
в Актюбинской области - 3237 (+1).
За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 55 человек:
в городе Алматы - 8;
в городе Шымкент - 14;
в Атырауской области - 6;
в Восточно-Казахстанской области - 16;
в Карагандинской области - 3;
в Костанайской области - 2;
в Павлодарской области - 2;
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели 101 877 человек.
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