В Казахстане выявлены еще 64 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 984 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 7;

город Алматы - 1;

Акмолинская область - 2;

Алматинская область - 4;

Атырауская область - 8;

Восточно-Казахстанская область - 18;

Жамбылская область - 2;

Западно-Казахстанская область - 4;

Карагандинская область - 5;

Костанайская область - 2;

Кызылординская область - 1;

Павлодарская область - 1;

Северо-Казахстанская область - 6;

Туркестанская область - 3.

Всего в стране выявлены 106 984 заболевших.

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