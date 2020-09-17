В Казахстане выявлены еще 64 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 сентября 2020 года в Казахстане выявлены 106 984 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 7;
город Алматы - 1;
Акмолинская область - 2;
Алматинская область - 4;
Атырауская область - 8;
Восточно-Казахстанская область - 18;
Жамбылская область - 2;
Западно-Казахстанская область - 4;
Карагандинская область - 5;
Костанайская область - 2;
Кызылординская область - 1;
Павлодарская область - 1;
Северо-Казахстанская область - 6;
Туркестанская область - 3.
Всего в стране выявлены 106 984 заболевших.
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