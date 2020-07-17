В Казахстане зарегистрировано более 65 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - На 16 июля в Казахстане зарегистрировано 65 188 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1674 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 863 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 204 / 83;

город Алматы - 219 / 126;

город Шымкент - 76 / 40;

Акмолинская область - 43 / 24;

Актюбинская область - 53 / 28;

Алматинская область - 88 / 55;

Атырауская область - 218 / 176;

Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;

Жамбылская область - 87 / 46;

Западно-Казахстанская область - 101 / 61;

Карагандинская область - 100 / 36;

Костанайская область - 49 / 21;

Кызылординская область - 74 / 36;

Мангистауская область - 41 / 25;

Павлодарская область - 63 / 20;

Северо-Казахстанская область - 95 / 7;

Туркестанская область - 30 / 19.

Таким образом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 65 188 случаев заболевания COVID-19.





Кроме того, за 15 июля в стране от КВИ излечились 1058 пациентов. Всего в РК 39 066 выздоровевших.

По последним данным, в мире число зараженным превысило 13,6 млн человек, более 8 млн выздоровели, более 586 тыс. скончались.

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