В Казахстане зарегистрировано более 65 тыс. случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1674 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 863 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 204 / 83;
город Алматы - 219 / 126;
город Шымкент - 76 / 40;
Акмолинская область - 43 / 24;
Актюбинская область - 53 / 28;
Алматинская область - 88 / 55;
Атырауская область - 218 / 176;
Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;
Жамбылская область - 87 / 46;
Западно-Казахстанская область - 101 / 61;
Карагандинская область - 100 / 36;
Костанайская область - 49 / 21;
Кызылординская область - 74 / 36;
Мангистауская область - 41 / 25;
Павлодарская область - 63 / 20;
Северо-Казахстанская область - 95 / 7;
Туркестанская область - 30 / 19.
Таким образом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 65 188 случаев заболевания COVID-19.
Кроме того, за 15 июля в стране от КВИ излечились 1058 пациентов. Всего в РК 39 066 выздоровевших.
По последним данным, в мире число зараженным превысило 13,6 млн человек, более 8 млн выздоровели, более 586 тыс. скончались.
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