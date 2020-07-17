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В Казахстане зарегистрировано более 65 тыс. случаев заболевания коронавирусом

16.07.2020, 09:03 7183
В Казахстане зарегистрировано более 65 тыс. случаев заболевания коронавирусом
Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - На 16 июля в Казахстане зарегистрировано 65 188 случаев заболевания COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1674 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 863 без клинических проявлений", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

 
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
 
город Нур-Султан - 204 / 83;
 
город Алматы - 219 / 126;
 
город Шымкент - 76 / 40;
 
Акмолинская область - 43 / 24;
 
Актюбинская область - 53 / 28;
 
Алматинская область - 88 / 55;
 
Атырауская область - 218 / 176;
 
Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;
 
Жамбылская область - 87 / 46;
 
Западно-Казахстанская область - 101 / 61;
 
Карагандинская область - 100 / 36;
 
Костанайская область - 49 / 21;
 
Кызылординская область - 74 / 36;
 
Мангистауская область - 41 / 25;
 
Павлодарская область - 63 / 20;
 
Северо-Казахстанская область - 95 / 7;
 
Туркестанская область - 30 / 19.
 
Таким образом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 65 188 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, за 15 июля в стране от КВИ излечились 1058 пациентов. Всего в РК 39 066 выздоровевших. 
 
По последним данным, в мире число зараженным превысило 13,6 млн человек, более 8 млн выздоровели, более 586 тыс. скончались.
 

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