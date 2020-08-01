Полицейские не впустили в Шымкент 65 грузовиков со скотом

Шымкент. 31 июля. Kazakhstan Today - В дни празднования Курбан айта департамент полиции Шымкента работает в усиленном режиме по обеспечению правопорядка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента, с 31 июля по 2 августа на въездах в город установлено 17 постов, где усилен контроль над соблюдением карантинного режима. На этих постах полицейские проверяют грузовики. В ходе проверки установили 65 грузовых автомобилей, перевозящие скот. Все они были вынуждены вернуться обратно.

В ведомстве подчеркнули, что были приняты ограничительные меры по предотвращению случаев, способствующих распространению коронавирусной инфекции. На территории города запрещено организовывать и проводить забой, на реализацию скота. Жертвоприношение осуществляется только в режиме онлайн.

Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Шымкента, с 31 июля по 2 августа введен ряд ограничений. Все эти ограничения приняты для предотвращения распространения коронавируса.

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