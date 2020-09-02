За неделю в РК 65 человек скончались от КВИ

Нур-Султан. 1 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 65 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в период с 24 августа по 30 августа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19 из них:

в Акмолинской области - 4: мужчина 1948 года рождения; женщины 1979, 1967, 1948 годов рождения.

в Алматинской области - 6: мужчины 1967, 1960 годов рождения; женщины 1962, 1948, 1954, 1967 годов рождения.

в Атырауской области -10: мужчины 1952, 1956, 1959, 1951, 1950, 1957 годов рождения; женщины 1947, 1962, 1966, 1939 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области - 3: мужчины 1940, 1973 годов рождения; женщина 1951 года рождения.

в Восточно-Казахстанской области -12: мужчины 1934, 1950, 1946, 1926, 1949, 1961, 1967, 1956, 1954 годов рождения; женщины 1947, 1959, 1964 годов рождения.

в Жамбылской области - 1: мужчина 1957 года рождения.

в Карагандинской области - 5: мужчины 1961, 1943 годов рождения; женщины 1948, 1951, 1957 годов рождения.

в Кызылординской области - 2: мужчины 1958, 1946 годов рождения.

в Павлодарской области - 5: мужчина 1948 года рождения; женщины 1964, 1954, 1948, 1958 годов рождения.

в Нур-Султане - 3: мужчины 1958, 1960 годов рождения; женщина 1979 года рождения.

в Алматы - 13: мужчины 1941, 1941, 1951, 1936, 1955, 1950, 1938 годов рождения; женщины 1940, 1944, 1935, 1955, 1938, 1956 годов рождения.

в Шымкенте - 1: женщина - 1964 года рождения.

Всего по РК зарегистрировано 1588 случаев с летальным исходом.

Всего в стране выявлено 105 872 заболевших. За прошедшие сутки в Казахстане 602 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 96 899.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства