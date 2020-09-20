За сутки в Казахстане выявлено 65 новых случаев КВИ

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 107 199, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

Всего в стране подтверждено 107 199 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 344 (+8);

городе Нур-Султане - 13 991 (+4);

в Атырауской области - 11 038 (+5);

Карагандинской области - 10 218 (+4);

ВКО - 8505 (+22);

ЗКО - 6836 (+3);

в городе Шымкенте - 5184 (+1);

в Алматинской области - 4947 (+1);

Жамбылской области - 4115 (+3);

СКО - 4043 (+4);

Павлодарской области - 3887 (+1);

Костанайской области - 3461 (+3);

Акмолинской области - 3456 (+2);

Туркестанской области - 3364 (+1);

Мангистауской области - 3337 (+0);

Кызылординской области - 3237 (+1);

Актюбинской области - 3236 (+2).

Кроме того, за сутки 212 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 101 822 человека от COVID-19.

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