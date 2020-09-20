За сутки в Казахстане выявлено 65 новых случаев КВИ

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане достигло 107 199, передает Kazakhstan Today.
За прошедшие сутки зарегистрированы 65 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - сообщает межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
Всего в стране подтверждено 107 199 случаев, из них:
в городе Алматы - 14 344 (+8);
городе Нур-Султане - 13 991 (+4);
в Атырауской области - 11 038 (+5);
Карагандинской области - 10 218 (+4);
ВКО - 8505 (+22);
ЗКО - 6836 (+3);
в городе Шымкенте - 5184 (+1);
в Алматинской области - 4947 (+1);
Жамбылской области - 4115 (+3);
СКО - 4043 (+4);
Павлодарской области - 3887 (+1);
Костанайской области - 3461 (+3);
Акмолинской области - 3456 (+2);
Туркестанской области - 3364 (+1);
Мангистауской области - 3337 (+0);
Кызылординской области - 3237 (+1);
Актюбинской области - 3236 (+2).
Кроме того, за сутки 212 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 101 822 человека от COVID-19.
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