Алматинцев старше 65 лет призывают привиться против гриппа и соблюдать меры профилактики COVID-19

Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - Алматинцев старше 65 лет призывают привиться против гриппа, соблюдать режим самоизоляции и все меры профилактики коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Мы знаем, что основной путь заражения коронавирусной инфекцией - воздушно-капельный. Поэтому ношение масок в общественных местах, транспорте, соблюдение социальной дистанции, обработка рук - все это является основным методом профилактики. Больной человек чихает, кашляет, за счет этого он передает инфекцию другим. В первую очередь в группе риска находятся люди с низким иммунитетом. Это лица пожилого возраста, дети, пациенты, которые имеют другие заболевания и состоят на учете с более тяжелыми заболеваниями", - сказала в ходе онлайн-интервью на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы директор Высшего медицинского колледжа Светлана Султангазиева.

По ее словам, около 30% заболевших коронавирусом, это пожилые люди, в связи с чем она призвала лиц старше 65 лет привиться против гриппа, соблюдать режим самоизоляции и все меры профилактики коронавируса.

Также спикер рассказала о важности проведения дезинфекции и соблюдения мер профилактики. В целях обеспечения безопасности мест общего пользования в Алматы возобновлена дезинфекция три раза в неделю подъездов, детских площадок и дворовых территорий.

Во всех организациях с начала пандемии были установлены дезинфекционные тоннели. Мы видим это и в ТРЦ, во многих объектах установлены санитайзеры, кварцевые лампы, не только в общественных местах, но и в общественном транспорте. Все это необходимо в ситуации карантина. И одновременно мы поддерживаем то, чтобы в подъездах, на детских площадках, на улице проводились дезинфекционные работы, потому что проведение этих работ важно в связи с эпидемиологической ситуацией", - отметила она.

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