Казахстанцев старше 65 лет начнут вакцинировать от КВИ в апреле

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов рассказал, когда начнут вакцинировать людей старше 65 лет, передает Kazakhstan Today.

Уже в апреле мы планируем начать вакцинацию лиц старше 65 лет, группы риска. По мере поступления вакцины в регионы будет расширяться перечень подлежащих групп для вакцинации", - сказал Ерлан Киясов.

Он также рассказал, что уже на первом этапе, когда вакцинировали медиков, педагогов, первой вакциной было привито довольно большое количество лиц старше 70 лет - те, которые до сих пор являются сотрудниками медицинских организаций.

Все на данный момент чувствуют себя хорошо и на этом фоне, видим, что вакцинация переносится довольно приемлемо. Надеемся, что в апреле по мере поступления вакцины начнется расширение подлежащих групп для вакцинации", - добавил главный государственный санитарный врач.

Напомним, в Казахстане началась вакцинация осужденных против коронавируса. В апреле планируют начать прививки вакциной отечественного производства QAZCOVID-IN.

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